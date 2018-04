Depressione | il rischio è anche genetico

: Questonasale ha diminuito, in 68 pazienti, i sintomi dellae l'ideazione suicidaria dopo 4 ore e 24 ore dall'inizio del trattamento.

: (Foto: Pixabay) Unonasale a base di es, una sostanza parte dellarapidamente i pazienti conmaggiore e aimmediato di. A mostrarlo, uno studio clinico condotto dJanssen del New Jersey e San Diego e dYale School of Medicine. La ricerca rivela che la combinazione di questocon l’antidepressivoportare benefici maggiori, a distanza di 4 e 24 ore, ...

: La vita frenetica a cui milioni di persone sono sottoposte costantemente, la pressione data dalle preoccupazioni personali o lavorative e lo stile di vita in generale possono contribuire in maniera significativa all’insorgere di diverse patologie, non solo fisiche ma anche psicologiche. Uno dei problemi sempre maggiori che milioni di persone sono costrette ad affrontare è la, una condizione che negli ultimi decenni ha ...