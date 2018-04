Delusione B139 su Huawei P10 Lite Vodafone | l’aggiornamento porta una sola novità

optimaitalia

(Di giovedì 26 aprile 2018) L'aggiornamentosuP10è appena sbarcato in Italia: in molti si sono illusi che potesse introdurre vistosi cambiamenti, magari anche il passaggio ad Android Oreo 8.0 tanto atteso (con una bella dose di positivismo questo è vero). Eppure l'ultimissimo firmware ètore di ben pochi cambiamenti, per essere precisi addirittura di uno solo per ladi non pochi possessori del device.Il pacchettosuP10(dunque non sono interessati né i modelli no brand, né tanto meno quelli serigrafati dagli altri operatori) ha un peso ragguardevole di 594 MB. Da questo dato inconfutabile era partita la speranza che si potesse trattare di un update denso di; chi aveva pensato pure ad Oreo deve invece sapere che il firmware attuale è fin troppo modesto, perché il rilascio Android 8.0 non potrà avere un peso inferiore al GB. Chiarito ...