Via libera al DEF «tecnico» - Pil all'1 - 5% Padoan - nuovo governo fermi l'Iva : Anche se il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, sottolinea «l'aspettativa che, come in passato, il prossimo governo presenti misure per rimuoverle». Per il 2018 la crescita del Pil, il ...

DEF - via libera del CdM. Previsto rallentamento della crescita nel 2019 : Il Consiglio dei Ministri , su proposta del Presidente Paolo Gentiloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Pier Carlo Padoan , ha approvato il Documento di economia e finanza , DEF, 2018, Previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica , legge 31 dicembre 2009, n. 196, . Secondo il DEF il debito pubblico in rapporto al PIL si è stabilizzato a ...

DEF - via libera dal CdM. PIL 2018 visto all'1 - 5% : A fornirla il titolare dell'Economia, Pier Carlo Padoan. "La crescita per il 2017 si è attestata a 1,5%, il dato è confermato per il 2018. L'1,5% riflette un atteggiamento prudenziale di quello che l'...

Crescita per il 2018 all’1 - 5% : via libera del Consiglio dei ministri al DEF : Via libera del Consiglio dei ministri al Def “tabellare”e al decreto legge per la proroga della cessione di Alitalia...

Finanziaria - manca il testo DEFinitivo Seduta rinviata - M5s all'attacco : Se ne riparlerà domani alle 16 per incardinare la manovra, sempre che i funzionari dell'Ars e quelli del dipartimento Economia riescano a consegnare il testo prima del suono della campanella di ...

Archiviata DEFinitivamente l'ipotesi di un governo centrodestra M5S : Roma, 20 apr. , askanews, La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha certificato che l'ipotesi per la quale aveva ricevuto il mandato esplorativo, una maggioranza di governo centrodestra-M5s, ...

Scuola - via libera DEFinitivo al nuovo contratto : arrivano gli aumenti fino a 110 euro per i docenti : Firmato il nuovo accordo, dopo la preintesa del 9 febbraio e l'ok del Consiglio dei ministri e della Corte dei conti. Previsto anche un ridimensionamento del...

Nina Moric DEFinì ‘un viado’ Belen Rodriguez - entrambe in aula a luglio : Nina Moric e Belen Rodriguez, entrambe ‘ex’ di Fabrizio Corona, saranno una contro l’altra in Tribunale a Milano il prossimo 3 luglio nel processo a carico della modella croata accusata di diffamazione aggravata da un “fatto determinato” per aver definito ‘viado’ la showgirl argentina in un’intervista a Radio 24 del 3 settembre 2015. Il giudice della decima sezione penale ha stabilito che nella prossima udienza verranno sentiti i testi del pm e ...

Sicilia : al via seduta Ars - all’odg DEFr e proroga esercizio provvisorio : Palermo, 28 mar. (Adnkronos) – Il governo ci riprova. Dopo il ko di ieri sul Def regionale, rispedito in commissione Bilancio e oggi tornato di nuovo in Aula con alcune modifiche, Sala d’Ercole torna a riunirsi. All’ordine del giorno ci sono sia il documento di programmazione economico e finanziaria che il ddl di proroga dell’esercizio provvisorio. Presente anche il governatore Nello Musumeci. A presiedere i lavori è il ...

Parlamento - via a commissioni speciali per DEF e altri provvedimenti urgenti (in attesa di maggioranza e opposizioni) : Non esiste una maggioranza né un’opposizione e quindi per far partire il lavoro parlamentare, il Senato istituisce una commissione speciale che sostituirà in questo lasso di tempo quelle permanenti (e competenti). Inizierà a lavorare dal 4 aprile e sarà composta da 27 parlamentari: 9 del M5s, 5 di Forza Italia, 5 della Lega, 4 del Pd, 2 di Fratelli d’Italia, e uno ciascuno del Misto e delle Autonomie. La nascita della commissione ...

Riviera Adriatica : via DEFinitivo al progetto di riqualificazione dell’area ex Fim : 1/6 ...

Moto3 - Mondiale 2018 : tutti gli italiani al via. Nicolò Bulega e Fabio Di Giannantonio cercano il DEFinitivo salto di qualità : Inizia una nuova entusiasmante stagione del MotoMondiale. In Moto3, come sempre, saranno tanti gli italiani al via. Sono ben nove i pilotini “azzurri” che cercheranno l’assalto al titolo Mondiale mai arrivato con l’attuale denominazione (l’ultimo nella classe leggera risale al 2004, in 125, con Andrea Dovizioso). Una chance importante, quest’anno, ce l’avrà Enea Bastianini, che guiderà una moto del team ...

DEF - Morando : "Presenteremo tabella - ma sul tavolo rimane l'ipotesi di rinviare la discussione" : DEF ancora nei pensieri del Governo. Il Documento di Economia e Finanza e le stime economiche dovranno essere presentati nei primi giorni di aprile

DEF - Morando : Presenteremo tabella - ma sul tavolo rimane l'ipotesi di rinviare la discussione : Il viceministro all'Economia, Enrico Morando a Radio Radicale ha affermato: "Il governo Gentiloni è in grado pacificamente di elaborare la tabella del DEF a legislazione vigente, naturalmente il ...