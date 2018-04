Def | il governo vara solo la parte a politiche invariate Stima di crescita 2018 ferma a

Governo : Gentiloni - approvati decreto Alitalia e Def : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Via libera del Consiglio dei ministri al Def e al decreto Alitalia. Ad annunciarlo il premier, Paolo Gentiloni. L'articolo Governo: Gentiloni, approvati decreto Alitalia e Def sembra essere il primo su Meteo Web.

L'ordine del giorno del Consiglio dei ministri di oggi alle 11,00 è stato integrato per l'esame del Documento di Economia e Finanza.

Roma, 20 apr. , askanews, La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, ha certificato che l'ipotesi per la quale aveva ricevuto il mandato esplorativo, una maggioranza di governo centrodestra-M5s, ...

DIRETTA CONSULTAZIONI DA MATTARELLA/ Governo M5s-Lega - Berlusconi 'Defilato'? Pd al Quirinale - 'nodo' Siria : Quirinale, DIRETTA CONSULTAZIONI per Governo: MATTARELLA e nodo Siria. Accordo Lega-M5s con Berlusconi defilato? Pd al Colle, dialogo Salvini-Di Maio.

FINANZA E GOVERNO/ Nuovo Def - istruzioni su come far tacere la Ue : Entro fine mese il Def va inviato all'Europa, che però non può metterci fretta. Puntando su una spending review seria ed evitando politiche recessive.

Luigi Di Maio "Governo M5s - Def già pronto"/ Alla Lega : "Salvini scelga il cambiamento o Berlusconi" : Luigi Di Maio, Governo M5s: il candidato premier pentastellato da Termoli invia messaggi politici ben chiari a Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e al presidente Mattarella.

Nella partita sul Governo resiste il Def «europeista» : Ancora una volta 'europei'. Sono i tratti somatici che sembra proprio destinato ad avere il prossimo Documento di economia e finanza. Dalla partita che si sta giocando tra le forze politiche per aprire la strada alla nascita di una maggioranza

SCENARIO/ Il nuovo Governo si può trovare con il Def : Se il Def venisse presentato entro la prevista scadenza, i partiti dovrebbe uscire allo scoperto e si potrebbe capire chi potrebbe governare con chi. STEFANO CINGOLANI

Def : a nuovo governo manovra per 18 - 5 mld : ANSA, - VENEZIA, 7 APR - Il nuovo governo dovrà predisporre entro la fine 2018 una manovra di bilancio da almeno 18,5 miliardi di euro per evitare l'aumento dell'Iva, per correggere i conti pubblici e ...

Intesa di governo a breve? Gentiloni ci crede e fa slittare i tempi del Def : Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan avrebbe preferito percorrere un altra strada, anche questa approvata da Bruxelles: fare approvare entro il termine del 10 aprile una parte del documento. ...

Mara Carfagna - la lezione Definitiva a Di Maio sul governo : 'Quanto tempo ci farai ancora perdere?' : Per ora ogni tentativo di Luigi Di Maio di tentare Matteo Salvini a staccare la Lega dal resto del centrodestra non hanno raggiunto il bersaglio. Dallo stesso leghista, passando per buona parte dei ...