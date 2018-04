Def | Gentiloni | fotografa situazione rassicurante ed elementi positivi

Governo : Gentiloni - approvati decreto Alitalia e Def : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – Via libera del Consiglio dei ministri al Def e al decreto Alitalia. Ad annunciarlo il premier, Paolo Gentiloni. L'articolo Governo: Gentiloni, approvati decreto Alitalia e Def sembra essere il primo su Meteo Web.

Intesa di governo a breve? Gentiloni ci crede e fa slittare i tempi del Def : Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan avrebbe preferito percorrere un altra strada, anche questa approvata da Bruxelles: fare approvare entro il termine del 10 aprile una parte del documento. ...

Paolo Gentiloni disponibile a un rinvio di 2-3 settimane per la presentazione del Def - contatti con i presidenti delle Camere : Sarebbero in corso contatti con i presidenti delle Camere e i leader dei principali partiti durante i quali il premier Paolo Gentiloni avrebbe ipotizzato un rinvio di due o tre settimane nella presentazione del Def da parte del governo.Lo apprende l'Ansa da fonti di Palazzo Chigi, che sottolineano come, qualora si andasse verso la formazione di un nuovo esecutivo, sarebbe più logico che a presentare il Def fosse il nuovo governo. Se la ...

Conto alla rovescia per il Def - Gentiloni e Padoan : Il presidente del Consiglio uscente Paolo Gentiloni ha incontrato a Palazzo Chigi il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan per discutere del testo del documento di economia e finanza per il 2018 ...

Def : Meloni - no a documento predisposto da governo Gentiloni : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – “Gentiloni e il governo scaduto non si azzardino, con un golpe di sapore sudamericano, a ipotecare il futuro degli italiani, predisponendo il Def in questi giorni. Sarebbe un colpo di Stato economico che impedirebbe al futuro governo di mettere in campo le proposte economiche condivise da milioni e milioni di italiani”. Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, presidente di Fratelli ...

Perché sarà Gentiloni a presentare il Def : Entro il 30 aprile il Documento di economia e finanza deve essere inviato a Bruxelles. E anche se Lega e M5S stanno dicendo la loro sarà il premier uscente a prepararlo. In versione light

[Il retroscena] La grande paura del Def allontana il nuovo governo. Centrodestra e M5S vogliono dare la colpa Gentiloni : Sarà Pier Carlo Padoan, ministro dell'Economia dimissionario appena eletto alla Camera dei deputati nel difficile collegio di Siena, a firmare un nuovo piano economico-finanziario del Paese che, ...

Migranti - Gentiloni : 'Stop Definitivo ai flussi? Molto improbabile' : Ma il modo in cui questa identità si affaccia al mondo è quello di un Paese che lavora per la pace, per il dialogo e per il libero commercio". Migrantes: tre rifugiati ogni mille abitanti in Italia - ...