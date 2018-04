Def | Cna | questione Iva va risolta senza pregiudizi

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 aprile 2018) Roma, 26 apr. (AdnKronos) – “Cna esprime soddisfazione per le previsioni di crescita dell’Italia, accompagnate da un lento ma costante miglioramento dei conti pubblici, evidenziate nel Def 2018 presentato oggi a Palazzo Chigi. Rispetto agli andamenti tendenziali spetta al prossimo governo definire i nuovi obiettivi di politica economica e risolvere il problema dell’Iva. Continuare a sterilizzare l’Iva, come già avvenuto negli ultimi anni, sarà, infatti, una operazione estremamente costosa, che vale quasi 13 miliardi per il 2019, oltre 19 miliardi per il 2020 e quasi 20 miliardi per il 2021”. Ad affermarlo in una nota è la Cna.“Se è vero che l’aumento dell’Iva potrebbe avere effetti depressivi sulla crescita del Pil e soprattutto dei consumi -rileva-, è certo che per evitare l’attuazione delle cosiddette clausole di salvaguardia ...