Def | bozza | tasso disoccupazione al 10 | 7% nel 2018 | scende fino al 9 | 1 in 2021

Nella bozza del Def resta l'aumento dell'Iva dal 2019 : spetterà al nuovo governo disinnescare le clausole di salvaguardia : Dopo la sterilizzazione del 2018, gli aumenti Iva previsti dalle clausole di salvaguardia restano intatti per i prossimi anni.Secondo quanto si legge in una prima bozza del Documento di economia e finanza, visionata dall'Ansa, come previsto l'aliquota Iva ridotta del 10% passerà all'11,5% dal primo gennaio 2019 e al 13% dal primo gennaio 2020. L'aliquota Iva ordinaria del 22% passerà al 24,2% dall'1 gennaio 2019, al 24,9% dall'1 ...