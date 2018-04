Decine di nuove immagini per Code Vein | diamo uno sguardo al gameplay

optimaitalia

(Di giovedì 26 aprile 2018) Bandai Namco ha recentemente rilasciato una caterva di screenshot del suo imminente action JRPG simile a Soulslike: parliamo di, in uscita nel 2018 per PS4, Xbox One e PC e di cui, ora, abbiamo(più di settanta!)dedicate a personaggi,, nemici e combat system. Gli screenshot mostrano più o meno gli stessi temi ed elementi dellepubblicate da Bandai Namco America alcuni giorni fa, e in effetti alcune di esse sono in comune, ma questa volta possiamo ammirare molto molto di più nel dettaglio alcune componenti di gioco. Ve, infatti, Juuzo Mido e la sua banda di vampiri in numero ancora maggiore, inoltre possiamo ammirare anche il combo drain sia sul terreno che dopo aver sollevato il nemico in aria. E ancora, abbiamo un focus su attacchi speciali con spade a una mano (Broadsword, Sunset Swords, Hanemukuro) e spade a due mani ...