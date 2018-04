De Vito espelle Fassina da aula Assemblea capitolina

romadailynews

(Di giovedì 26 aprile 2018) Roma:allontanato per disordini Roma – Marcello De, presidente dell’, ha espulso dall’Stefano. Il consigliere di Sinistra X Roma, dopo diversi richiami all’ordine, è stato così allontanato., durante il Consiglio straordinario su Risorse per Roma, aveva chiesto più volte di intervenire in merito allo slittamento dal 3 giugno al prossimo autunno del referendum cittadino sulla liberalizzazione del tpl. Per poi protestare veementemente al ripetuto diniego di De, che gli aveva tolto la parola e l’ha poi fatto allontanare dall’. L'articolo Dedaproviene da RomaDailyNews.