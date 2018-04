Dai renziani del Pd un “No all’offerta di Di Maio”

M5S-Pd - intesa (quasi) impossibile Dai dem no a un governo politico E non solo i renziani sono contrari : Chiudere immediatamente il 'forno' con il Centrodestra e in particolare con la Lega. Nessuna possibilità che Luigi Di Maio diventi presidente del Consiglio. sono le due pre-condizioni che il Partito Democratico, sponda vicina al reggente Martina (i renziani sono ancora più categorici nel chiudere), considera... Segui su affaritaliani.it