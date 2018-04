Cyberpunk 2077 permetterà ai giocatori di andare sulla luna?

L'arrivo di Cyberpunk 2077 potrebbe essere più vicino di quanto ci aspettiamo : Uno dei titoli più attesi dai giocatori è, senza dubbio, Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, ovvero i responsabili dell'acclamato The Witcher 3. Del gioco si è vociferato moltissimo ma, al momento, non è stata comunicata alcuna data di lancio precisa, inoltre, sembra che l'attesissimo titolo potrebbe vedere la luce sull'attuale generazione di console e anche sulla prossima.Come dicevamo, per ora non sono emerse notizie ufficiali sulla data di ...

L'arrivo di Cyberpunk 2077 potrebbe essere più vicino di quanto ci aspettiamo : Uno dei titoli più attesi dai giocatori è, senza dubbio, Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED, ovvero i responsabili dell'acclamato The Witcher 3. Del gioco si è vociferato moltissimo ma, al momento, non è stata comunicata alcuna data di lancio precisa, inoltre, sembra che l'attesissimo titolo potrebbe vedere la luce sull'attuale generazione di console e anche sulla prossima.Come dicevamo, per ora non sono emerse notizie ufficiali sulla data di ...

Uscita Cyberpunk 2077 prima del previsto? I nuovi dettagli : Cyberpunk 2077 potrebbe uscire a breve. Grazie ad un report finanziario si intuisce che la data di Uscita del gioco potrebbe essere molto vicina. Il report è stato realizzato dal consiglio di amministrazione di CD Projekt Red e si apprende che lo studio polacco non pagherà i dividendi ai portatori di interessi per l’attuale anno fiscale. Tutto questo quindi potrebbe significare che la data di Uscita di Cyberpunk 2077 sia imminente. Ricordiamo ...

Nuovi dettagli sullo sviluppo di Cyberpunk 2077 e conferme per un imminente trailer : Cyberpunk 2077 è almeno in parte una delle incognite di questa generazione di console. Un gioco attesissimo dopo il successo di The Witcher 3 ma allo stesso tempo un titolo che non è mai stato mostrato in dettaglio e che spinge molti a pensare che possa uscire su PS5 e sulla prossima Xbox piuttosto che nel corso dell'attuale generazione.In attesa di un E3 2018 che potrebbe rivelarsi molto importante per il progetto, arrivano nuove informazioni ...

A che punto è lo sviluppo di Cyberpunk 2077? Indizi da un annuncio : Spuntano dalla Rete alcuni aggiornamenti riguardanti la produzione di Cyberpunk 2077, nuovo videogioco RPG attualmente in sviluppo presso il team di CD Projekt RED: la software house polacca ha infatti pubblicato un nuovo annuncio di lavoro nel quale possiamo ricavare qualche Indizio circa lo stato dei lavori sull'attesa produzione. Gli sviluppatori di Cyberpunk 2077 stanno cercando, attualmente, un "3D Generalist" in grado di realizzare ...

Microsoft potrebbe essere in possesso dei diritti promozionali di giochi come Cyberpunk 2077 - Borderlands 3 - Battlefield V e Anthem : La notizia che vi riportiamo proviene da Rectify Gaming e, nel caso venisse confermata, Microsoft si sarebbe assicurata una grandissima visibilità per Xbox: stando a quanto riportato dal sito, il colosso di Redmond sarebbe ora in possesso dei diritti promozionali di attesissimi giochi come Cyperpunk 2077, Borderlands 3, Battlefield V, Anthem e altri.La notizia è riportata anche su ResetEra e sarebbe stata confermata dal noto analista di mercato ...

The Witcher 4 nel 2021? Nuovo RPG da CD Project Red - non è Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red starebbe lavorando alla realizzazione di un Nuovo RPG Tripla A che dovrebbe arrivare sul mercato entro il 2021: potrebbe essere The Witcher 4?. L’indiscrezione è saltata fuori grazie alla diffusione di un report finanziario, che ha svelato i risultati legati all’anno fiscale 2017. Per adesso però non ci sono ancora molte informazioni sul Nuovo progetto a cui starebbe lavorando lo sviluppatore. Sembra però che il Nuovo RPG sia ...

Tanti dettagli su Cyberpunk 2077 al 22 marzo - tra creazione del personaggio e gameplay : Durante un evento dedicato alla presentazione finanziaria dell'anno fiscale 2017, il presidente di CD Projekt RED Adam Kicinski ha svelato diversi dettagli su Cyberpunk 2077, il nuovo gioco di ruolo attualmente in sviluppo presso il team che ha dato vita alle avventure videoludiche della saga di The Witcher. Innanzitutto, Adam Kicinski non ha potuto fornire alcun indizio sulla data di uscita di Cyberpunk 2077: pressato dalle domande sulla ...

Cyberpunk 2077 sarà un titolo "molto avanzato" dal punto di vista tecnologico. Confermata la creazione del personaggio e la scelta delle classi : Durante la presentazione finanziaria dell'anno fiscale 2017 di CD Projekt, il presidente Adam Kiciński ha affermato che gli sarebbe "terribilmente" piaciuto dire qualcosa sul Cyberpunk 2077 e così, in realtà, è stato.Infatti, come riporta Dualshockers, Kiciński ha finito per parlare un po' dell'attesissimo titolo.Una società di analisi ha recentemente suggerito che il gioco potrebbe essere un progetto cross-gen che coinvolgerà le ...

Cyberpunk 2077 : al titolo lavorerà anche il nuovo studio aperto da CD Projekt Red : CD Projekt Red ha aperto un nuovo studio di sviluppo nella sua nativa Polonia, riporta Gamespot.Il nuovo studio si chiama CD Projekt Red Wroclaw e si trova nella città da cui prende il nome, andandosi ad affiancare agli studi già presenti a Varsavia e Cracovia. Fresco di apertura, sembra proprio che lo studio inizierà in pompa magna contribuendo allo sviluppo di Cyberpunk 2077.Composta da 18 membri, si tratta di un gruppo talentuoso e dalle ...

Cyberpunk 2077 uscirà anche su PS5 e sulla prossima Xbox? : Il nuovo ambizioso progetto do CD Projekt RED, Cyberpunk 2077, è uno dei titoli più attesi dai giocatori. Ultimamente la rete è stata invasa da varie informazioni e notizie sul gioco, ora vi segnaliamo altre novità condivise dal celebre studio di sviluppo in occasione del Pareto Securities Gaming Seminar 2018.Stando a quanto riportato da Gamingbolt, il team ha parlato all'evento del suo Cyberpunk 2077 e, discutendo di come sarà il titolo, sono ...

Il creative director di Dragon Age : Inquisition al lavoro su Cyberpunk 2077? A Mike Laidlaw piacerebbe : Anche se pressoché ogni capitolo ha quanto meno una manciata di problematiche (il problema di Inquisition a livello di fetch quest è lampante), la serie di Dragon Age può sicuramente essere considerata una di quelle trilogie di buona se non buonissima fattura. Parte del merito va riconosciuta a una delle figure chiave del team che ha lavorato sull'IP: Mike Laidlaw.L'ormai ex BioWare è stato il protagonista assoluto di una lunga intervista ...

CD Projekt Red : Cyberpunk 2077 sarà un blockbuster : CD Projekt Red ha parlato del suo nuovo grande progetto in cantiere al Parinth Securities Gaming Seminar la scorsa settimana, e come riporta PCgamer il gioco è stato descritto dallo studio come un gioco di ruolo ancora più ambizioso di The Witcher 3.Non è stato rivelato nulla riguardo Cyberpunk 2077, ma lo studio sembra decisamente intenzionato a fare del gioco un blockbuster completo."Il nostro obbiettivo è quello di creare una serie di ...

La campagna pubblicitaria di Cyberpunk 2077 partirà senza preavvisi : Piotr Nielubowicz e Adam Kiciński di CD Projekt Red sono stati recentemente protagonisti al Parity Securities Gaming Seminar 2018, dove hanno parlato di vari argomenti, come GWENT, GOG.com e, soprattutto, dell'attesissimo Cyberpunk 2077. I due hanno dato alcuni spunti interessanti sul gioco in questa occasione.Per cominciare, come già dichiarato, l'unico obiettivo dello studio è ora Cyberpunk 2077, con oltre 300 dipendenti che lavorano al ...