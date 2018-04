Cuneo fiscale | Italia scala la classifica Ocse | terzo posto per buste paga più tartassate

Ocse.Italia 3° per Cuneo fiscale - 47 - 7% : 14.54 Tasse sul lavoro sostanzialmente ferme in Italia tra il 2016 e il 2017, dove il cuneo fiscale ,pur scendendo al 47,7% resta di quasi 12 punti sopra la media Ocse del 35,9%. Il nostro Paese scivola inoltre dal quinto al terzo posto, dietro Belgio e Germania e davanti a Francia, Austria e Ungheria. Così nel rapporto 'Taxing Wages' dell'Ocse. Tra i Paesi Ocse quello che ha il costo del lavoro più alto è la Germania con 62.188 euro, seguito ...

Cuneo fiscale e cassa integrazione : la "mediazione" di Artom sul dialogo M5s-Lega in vista del Def : Ci potrebbe essere un punto di caduta fra Lega e Movimento 5 stelle sul Def. Da un lato i primi passi per una sorta di "flat tax a pezzi". Partire dal taglio del Cuneo fiscale, e individuare una serie di step che portino a un taglio delle tasse generalizzato ma graduale. Dall'altro, spostare i 2-3 miliardi destinati alla cassa integrazione in deroga per costruire la prima base per la piramide che vuole essere il reddito di cittadinanza. Una ...