laragnatelanews

: Cub Cadet e i suoi robot rasaerba della serie XR ENDURO - MaurizioMurgia : Cub Cadet e i suoi robot rasaerba della serie XR ENDURO - evyna : Cub Cadet e i suoi robot rasaerba della serie XR ENDURO - - CUBCADETItalia : Cub Cadet | Enduro Series | Il Nuovo motore EFI.: -

(Di giovedì 26 aprile 2018) In questo periodo dell’anno si torna nei luoghi di villeggiatura, mare o montagna che sia e oltre ad effettuare le pulizie all’interno dell’abitazione, si sistemano i giardini, aiuole e alberi, spesso abbandonati nella stagione invernale. Vengono sistemate le siepi, tagliata l’erba, ripristinati gli impianti di innaffiamento automatico. Con il caldo, il sole, il giardino può diventare il luogo ideale dove trascorrere del tempo, per riposarsi o giocare, per stare all’aria aperta e godersi i colori, i fiori e il fresco che solo la natura sa regalare. Se però il lavoro di giardinaggio potesse essere – in parte – delegato, tutto potrebbe trasformarsi in una giornata di vero riposo. Cubè tra i leader in Italia per la cura e la manutenzione degli spazi verdi. Il brand è tra i maggiori costruttori per la realizzazione delle attrezzature a ...