Crolla il ponte Pd-M5s Renzi boccia Di Maio dopo il colloquio con Fico e scommette | dopo

Maltempo Campania : Crolla ponte nell’Avellinese - strada interrotta : Un ponte è crollato nella serata di ieri in provincia di Avellino per le infiltrazioni di acqua dovute al Maltempo: ha ceduto un tratto di circa 20 metri lungo la SP150 nei pressi di Teora. La strada è interrotta. Sul posto i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della zona. Il Maltempo ha provocato danni ad Avellino: l’acqua ha fatto saltare tombini provocando allagamenti in contrada Amoretta e nella frazione Picarelli. Numerosi gli ...

Ponte Crollato ad Annone Brianza - il nuovo cavalcavia sarà pronto a marzo 2019 : Il nuovo Ponte sarà pronto a marzo 2019. L'impresa avrà 340 giorni di tempo per ricostruire il cavalcavia di Annone Brianza, crollato il 28 ottobre del 2016 sotto il peso di un trasporto eccezionale ...

Il ponte idraulico cede e l'auto Crolla : un uomo muore schiacciato : Un uomo è morto vicino Roma travolto da un'auto che si trovava su un ponte idraulico che ha ceduto. È accaduto nel comune di Civitella San Paolo, vicino Roma, Sul posto vigili del fuoco e carabinieri ...

Miami - ponte pedonale Crollato : le vittime salgono a 9 : Si aggrava il bilancio delle vittime provocate dal crollo di un ponte pedonale avvenuto giovedì a Miami: secondo quanto reso noto dalla polizia della Dade County sono ora 9. Il locale Dipartimento dei Trasporti ha riferito che due giorni prima dell’incidente, un ingegnere aveva segnalato delle crepe nella struttura. L'articolo Miami, ponte pedonale crollato: le vittime salgono a 9 sembra essere il primo su Meteo Web.

Miami - Crolla un ponte pedonale : 6 morti nelle auto schiacciate | Foto : Miami, crolla un ponte pedonale: 6 morti nelle auto schiacciate | Foto Il ponte, lungo oltre 50 metri e largo quasi dieci, era stato progettato e finanziato dopo che lo scorso anno uno studente aveva perso la vita attraversando proprio quel tratto di strada Continua a leggere L'articolo Miami, crolla un ponte pedonale: 6 morti nelle auto schiacciate | Foto proviene da NewsGo.

Napoli - Crollano i ponteggi in una chiesa : tre operai feriti - salvo il disperso : Napoli, crollano i ponteggi in una chiesa: tre operai feriti, salvo il disperso Uno dei lavoratori in codice rosso in ospedale. Una parte muraria ha ceduto durante i lavori di restauro della basilica del complesso di San Paolo Maggiore Continua a leggere L'articolo Napoli, crollano i ponteggi in una chiesa: tre operai feriti, salvo il disperso proviene da NewsGo.

Miami - Crolla un ponte pedonale : 4 morti nelle auto schiacciate | Foto : Miami, crolla un ponte pedonale: 4 morti nelle auto schiacciate | Foto Il ponte, lungo oltre 50 metri e largo quasi dieci, era stato progettato e finanziato dopo che lo scorso anno uno studente aveva perso la vita attraversando proprio quel tratto di strada. Continua a leggere L'articolo Miami, crolla un ponte pedonale: 4 morti nelle auto schiacciate | Foto proviene da NewsGo.

Miami - Crolla ponte pedonale su Autostrada/ Video ultime notizie : 4 i morti accertati : Miami, crolla ponte pedonale su Autostrada, Video ultime notizie: 4 i morti accertati. Cala sensibilmente il numero delle vittime dopo il collasso della sopraelevata pedonale(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 09:41:00 GMT)

Miami - ponte pedonale Crolla sulle auto. Ci sono morti : Un terribile incidente ha sconvolto Miami: un ponte pedonale è crollato sulla strada che è sottostante alla Florida International University e ha schiacciato cinque o sei auto che erano in transito in quel momento. È successo poco prima delle ore 14 locali. La polizia stradale ha detto che probabilmente ci sono morti e feriti, ma non ha fatto numeri, il Miami Herald, che sta commentando il fatto in diretta anche attraverso i social network, ...

Miami - Crolla ponte pedonale : 4 morti - il video choc Video : Pomeriggio di terrore a #Miami: un #ponte pedonale in costruzione presso la #Florida International University West è crollato su una strada ad otto corsie schiacciando veicoli in transito e più persone. Secondo quanto riferito dai funzionari di polizia diversi passanti sono rimasti uccisi nel crollo e diverse persone sono state trasportate in ospedale in gravi condizioni. Il tenente Alex Camacho della Florida Highway Safety and Motor Vehicles ha ...

Miami - ponte pedonale Crolla sulle auto. Quattro morti | : Una struttura di oltre 950 tonnellate di cemento si è schiantata improvvisamente su una delle principali arterie della città

Ponte Crolla sull'autostrada in Florida : sono almeno quattro i morti : Il bilancio è drammatico. almeno quattro persone sono morte per il crollo di un Ponte pedonale da poco inaugurato su un'autostrada a Miami. L'ha annunciato il capo dei pompieri della metropoli americana. Il senatore...

Crolla un ponte pedonale sulle auto a Miami : almeno quattro morti e nove feriti gravi : Come una scossa di terremoto: così alcuni dei testimoni raccontano il crollo di un enorme ponte pedonale ancora in costruzione a Miami, in Florida. Una struttura di oltre 950 tonnellate di cemento schiantatasi improvvisamente su una delle principali arterie della città, una strada a sette corsie, schiacciando le auto che stavano passando in quel mo...

Florida - 4 morti sotto il ponte Crollato su auto ferme al semaforo. "Progettato per durare 100 anni" : I soccorritori hanno scavato tra le tonnellate di macerie di cemento che si sono riversate su una strada a otto corsie dove sono rimaste schiacciate otto vetture che erano ferme al semaforo rosso