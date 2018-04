Crescita per il 2018 all’1 | 5% | via libera del Consiglio dei ministri al Def

Perché è importante la continuità terapeutica nei trattamenti con ormone della Crescita : Il trattamento con ormone della crescita (GH) è autorizzato in Italia per i bambini affetti da deficit di GH, insufficienza renale cronica, sindrome di Turner, alterata funzione del gene SHOX, sindrome di Prader Willi e nati piccoli per età gestazione (SGA) con determinati parametri auxologici. Gli obiettivi principali della terapia in età pediatrica sono quelli di normalizzare la velocità di crescita staturale e di raggiungere una statura ...

Molise al voto - test per il governo. Affluenza in Crescita al 15 - 17% : Non è una domenica come le altre per il Molise. Il risultato di oggi è un vero e proprio test di governo e lo hanno dimostrato i leader politici nazionali che in queste settimane hanno battuto il ...

L’Italia ha sperimentato una Crescita solida : Lo scorso anno l’Italia ha sperimentato una crescita ”solida”, con la domanda interna che ha continuato a espandersi sostenuta da

Dalla Crescita alle riforme : perché tra Spagna e Italia non c’è partita : Non è un caso se gli spagnoli sono diventati più ricchi degli Italiani, come ha rivelato il Fmi. E se nei prossimi anni lo diventeranno sempre di più. Ecco cosa c’è dietro il sorpasso di Madrid (e il calcio non c’entra)...

Dalla Crescita alle riforme : perché tra Spagna e Italia non c'è partita : Ha ancora senso fare confronti tra Spagna e Italia, come andava di gran moda una decina di anni fa, quando i giornali si divertivano a raccontare del 'duello' tra Roma e Madrid e del possibile ...

Generali - Donnet : "nuovo Piano non prevede Crescita per linee esterne" : Su questo la nostra politica non cambia. Noi avremo un Piano finanziario e industriale. Ovviamente come sempre staremo attenti alle opportunità, se ci sono o se ci saranno", ha affermato. Nessuna ...

Venezia : in Crescita imprese Delta Lagunari che ospitano percorsi alternanza (3) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - L’alternanza day è stata l’occasione anche per fare il punto sull’avanzamento delle attività previste dal Progetto Orientamento al lavoro e alle professioni, approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico con il Decreto del 22 maggio 2017. Il progetto, i cui destinatari

L’importanza del commercio per una Crescita sostenibile : In un mondo sempre più tecnologico e in continuo cambiamento, è importante che le politiche commerciali favoriscano lo sviluppo di strumenti digitali in grado di abbattere le barriere e consentire a tutti la fruizione di beni un tempo non accessibili a tutti. Ma quali sono i rischi e le opportunità?Nessun settore è immune dai cambiamenti tecnologici, tanto più se si tratta di un ambito globale come quello del ...

Expo Consumatori 4.0 : al via referendum per votare esempi di "Crescita felice" : La tre giorni di dibattiti, incontri tematici e spettacoli organizzata da Assoutenti con la partecipazione di Rete Consumatori Italia ha l'obiettivo di guardare non solo a quanto ancora non funziona ...

Its - in Crescita i super-diplomi : più di 8 studenti su dieci lavorano subito : Its, in crescita i super-diplomi: più di 8 studenti su dieci lavorano subito Monitoraggio Miur-Indire: l’82,5% dei diplomati trova un lavoro coerente entro un anno, 1 su 3 con un contratto a tempo indeterminato. Promossa a pieni voti più di 1 fondazione su 2. Il ‘Made in Italy’ il settore più esplorato. Continua a leggere

Its - in Crescita i super-diplomi : più di 8 studenti su dieci lavorano subito : Its, in crescita i super-diplomi: più di 8 studenti su dieci lavorano subito Monitoraggio Miur-Indire: l’82,5% dei diplomati trova un lavoro coerente entro un anno, 1 su 3 con un contratto a tempo indeterminato. Promossa a pieni voti più di 1 fondazione su 2. Il ‘Made in Italy’ il settore più esplorato. Continua a leggere

ITS - numeri in Crescita per i super-diplomi : più di 8 su 10 lavorano subito. Al Nord i percorsi più validi : E anche i docenti che intervengono nei corsi vengono in larga parte dal mondo dell'impresa. I problemi da risolvere Naturalmente non è tutto rose e fiori. Ci sono ancora degli aspetti da migliorare. ...

Europa : mercato dell'auto frena a marzo. Fca segna -8% - ma ancora forte Crescita per Jeep : Prima battuta d'arresto dell'anno per il mercato dell'auto in Europa. Secondo i dati diffusi qualche minuto fa dall'Acea, l'associazione dei costruttori europei di auto, il mese di marzo è stato ...

PIL E FMI/ Ecco perché l'Italia resta maglia nera della Crescita : Il Fmi ieri ha pubblicato la revisione delle previsioni economiche, spiegando anche perché l'Europa non funziona e l'Italia non riparte.