Coree | Kim attraversa il confine Domani storico summit tra Nord e Sud

Coree : summit Moon-Kim - al banchetto serviti anche rösti

Nord Corea - Kim fa felice Trump : stop ai test nucleari missilistici/ Il 27 l'atteso incontro fra le due Coree : Nord Corea, Kim fa felice Trump: stop ai test nucleari missilistici. Il 27 aprile ci sarà l'atteso incontro fra le due Coree sul confine più militarizzato al mondo(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 08:38:00 GMT)

Linea rossa tra le due Coree - attivata comunicazione diretta fra Kim e Moon : Corea del Nord e Corea del Sud hanno attivato la Linea di comunicazione diretta tra i leader dei due Paesi divisi dal trentottesimo parallelo. Lo ha annunciato la Casa Blu, l'ufficio presidenziale sud-coreano, ripreso dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Corea del Nord e Corea del Sud si erano in precedenza accordate anche per una telefonata tra il leader nord-coreano Kim Jong-un, e il presidente sud-coreano, Moon Jae-in, in vista del ...

Nord e Sud - Coree uguali di Kim Ki-duk : ANSA, ROMA 7 APR - Può una piccola storia privata raccontare molto delle divisioni politiche di oggi e del mondo degli uomini? Sì nel caso de Il prigioniero coreano di Kim Ki-duk che racconta con ...

Coree : Kim Jong-un a concerto star Seul : ANSA, - ROMA, 1 APR - C'erano anche il leader nordcoreano, Kim Jong-un e la moglie al concerto di gruppi K-Pop del sud che si sono esibiti a Pyongyang. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana ...

Coree : il summit di Moon e Kim fissato per il 27 aprile

Coree : il 27 aprile summit tra Moon Jae-in e Kim Jong-un : Il presidente Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong-un si incontreranno il 27 aprile in quello che sarà in assoluto il terzo summit intercoreano dopo i vertici tenuti nel 2000 e nel 2007. Lo ...

Coree - Trump accetta l'invito di Kim. Summit a maggio. Il mondo plaude : Kim in una lettera si era impegnato a fermare i test nucleari e missilistici per sedersi al tavolo e parlare direttamente per la prima volta in decenni -

Coree : Seul - summit Trump-Kim pietra miliare per pace