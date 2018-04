COREA DEL NORD | CROLLATO IL SITO PER TEST NUCLEARI? Vertice tra Kim Jong-un e Moon

COREA DEL Nord - il sito nucleare di Kim è "collassato e inutilizzabile" secondo i cinesi : Gli scienziati dell'Università della Scienza e della Tecnologia della Cina suggeriscono che il parziale crollo della montagna all'interno della quale si trovano i tunnel di prova, così come il ...

Come si prepara il menu della pace COREAna? : ... ha detto che le parti ora sanno minuto per minuto cosa succederà venerdì mattina, e che "grandissima attenzione è stata data alla posizione delle telecamere e alle luci", "per far sì che il mondo ...

COREA DEL Sud : crescita Pil al 2 - 8% annuo nel primo trimestre : L'economia sudCoreana ha registrato nei primi tre mesi dell'anno un'espansione dell'1,1% sequenziale, dopo la contrazione dello 0,2% del quarto trimestre , e il progresso dell'1,5% del terzo, , in ...

COREA DEL Nord : allarme radiazioni nucleari dopo la frana nella zona del test : nella zona della gigantesca frana nella montagna Mantap, dove la Corea del Nord ha condotto cinque test nucleari, sussisterebbe il rischio di radiazioni nucleari per i Paesi confinanti: l’allarme è stato lanciato da analisti cinesi alla vigilia dello storico vertice tra le due Coree. La frana si è verificata poco dopo il test nucleare condotto nel settembre 2017: ora gli esperti cinesi ipotizzano che lo smottamento potrebbe essere la vera ...

Le vere ragioni della de-escalation diplomatica e militare tra Stati Uniti e COREA DEL Nord : Pyongyang, fu la risposta a stretto giro di posta di Trump, affronterà 'un fuoco una furia che il mondo non ha mia visto prima', se intenderà davvero mettere in atto il suo piano distruttivo. Parole ...

Coppa del Mondo - in COREA De Filippis vince nel Trap : Il poliziotto di Taranto, marito dell'olimpionica Jessica Rossi, ha centrato il suo secondo successo in una Coppa del Mondo, dopo quello di Lonato nel 2010, con una gara di carattere. Entrato in ...

COREA DEL Nord - Kim fa visita a turisti cinesi feriti in incidente : Il leader NordCoreano Kim Jong Un ha incontrato l'ambasciatore cinese a Pyongyang e visitato l'ospedale dove sono stati ricoverati i feriti dell'incidente stradale che domenica sera ha visto un ...

L’esercito americano ha creato una COREA DEL Nord virtuale per simulazioni militari altamente realistiche : Un sistema di addestramento “unico e interconnesso” che consentirà ai soldati di esercitarsi per eventuali missioni sul campo in una realtà virtuale iperrealistica. Si chiama Synthetic Training Environment (Ste) e sostituirà l’Integrated Training Enviroment (Ite) attualmente utilizzato dalL’esercito degli Stati Uniti per le simulazioni di missioni sul campo: basterà tracciare su una mappa il contorno dell’area d’interesse, per esempio la ...

COREA DEL Nord - morti 32 turisti cinesi in un drammatico incidente stradale : Un grave incidente stradale verificatosi in Corea del Nord ha causato la morte di 32 cittadini cinesi e quattro NordCoreani. Le vittime viaggiavano a bordo di un autobus.Continua a leggere