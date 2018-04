Contro le narco-mafie del Lazio e del mondo legalizziamo!

huffingtonpost

(Di giovedì 26 aprile 2018) Torna l'ipotesi Roma città di Mafia: nel 2017 sono stati 6 i procedimenti con 29 indagati per associazione di stampo mafioso, 58 i procedimenti con 412 indagati per reati con l'aggravante del metodo mafioso,102 procedimenti con 1010 indagati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, 21 procedimenti con 164 indagati per traffico di rifiuti e 9 procedimenti con 40 indagati per usura. Per i Servizi Antidroga della Polizia di Stato nel, sempre nel 2017, son ben 7.883 Kg di droga sequestrati nel.Solo su Roma funzionano contemporaneamente circa un centinaio di piazze di spaccio organizzate in edifici che urbanisticamente garantiscono unllo delle aree di spaccio organizzate militarmente con tanto di sentinelle, inferriate e altri tipi di protezione, incluse telecamere a circuito chiuso.Spiccano per attività di vendita i quartieri Romanina, ...