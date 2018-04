Contro la strage delle api | petizione su Avaaz per chiedere alla Ue di vietare i

L’Isis lancia l’offensiva Contro le elezioni : strage di civili a Kabul : L’Isis fa strage di sciiti nel centro di Kabul e lancia la sua «campagna elettorale» per impedire il voto del prossimo 20 ottobre che porterà al rinnovo del Parlamento e aprirà la strada alle presidenziali del 2019. Il lungo processo è decisivo per dare un minimo di stabilità al Paese in guerra dal 2001. Ma per il gruppo jihadista la democrazia è u...

Blitz di Forza Nuova Contro l’aborto davanti alla Casa delle Donne : “194 strage di Stato” : Forza Nuova ha affisso questa mattina uno striscione per protestare contro l'aborto, davanti alla sede dell'associazione Casa Internazionale delle Donne. "194 strage di Stato" si leggeva sullo striscione prontamente rimosso e denunciato ai carabinieri.Continua a leggere

Deride un sopravvissuto della strage di Parkland. E Contro la Fox scatta il boicottaggio : Laura Ingraham è una presentatrice americana. Una signora bionda, il cui volto rassicurante mal si concilia con l’amara polemica che l’ha investita. L’anchor woman, che negli Stati Uniti conduce sulla Fox un talk di seconda serata noto come The Ingraham Angle, ha usato il proprio profilo Twitter per canzonare uno dei sopravvissuti al massacro di Parkland, Florida. «La sua domanda d’ammissione è stata respinta da quattro college e David Hogg se ...

Ted Nugent - le marce Contro le armi e i superstiti della strage di Parkland : 'Patetici e bugiardi' : Il nostro mondo accademico ha insegnato a questi bambini le menzogne e i media hanno fornito a questi bambini bugie". Il rocker ha poi difeso la NRA, National Rifle Association, l'organizzazione che ...

Usa - in mezzo milione a Washington per la marcia Contro le armi organizzata dai sopravvissuti alla strage di Parkland : Migliaia di persone sono scese nelle strade di Washington e di altre città statunitensi per manifestare a favore di maggior controllo sulle armi da fuoco, nei cortei intitolati ‘marcia per le nostre vite’, organizzati dopo la strage nella scuola di Parkland, in Florida, che ha provocato 17 vittime. La protesta principale si svolge nella capitale a pochi passi dal Campidoglio: gli studenti e i partecipanti chiedono che il ...

Animalisti Contro la 'strage' di Pasqua : "Più di 500 mila agnelli saranno massacrati" : Due cuccioli, uno di uomo uno di pecora, uniti da una carezza ma separati ma da un destino diverso. Il primo, una bambina, ha tutta la vita davanti; anni per crescere, maturare e invecchiare. Il secondo, un agnello, ha una &ldquo...

SContro frontale tra due pullman - strage in Ecuador : 11 morti e oltre 50 feriti : La tragedia è avvenuta sull'autostrada tra Jujan e Tres Postes quando uno dei mezzi ha urtato con una motocicletta e l'autista ha perso il controllo finendo sulla corsia opposta.Continua a leggere

Usa - Oregon primo Stato per il Controllo delle armi dopo la strage in Florida : Usa, Oregon primo Stato per il controllo delle armi dopo la strage in Florida Il progetto, approvato dal parlamento statale, è diventato legge in serata con la firma della governatrice democratica Kate Brown Continua a leggere L'articolo Usa, Oregon primo Stato per il controllo delle armi dopo la strage in Florida proviene da NewsGo.

C'era un agente della sicurezza armato nella scuola della strage. E non è intervenuto Contro killer : Secondo i media americani, esiste un video che mostra l'uomo fuori dalla scuola, mentre dentro l'edificio continuavano a susseguirsi gli spari

Strage Usa - tweet di Trump sulle armi : “Impegno bipartisan per rafforzare i Controlli” : Strage Usa, tweet di Trump sulle armi: “Impegno bipartisan per rafforzare i controlli” “Che siamo repubblicani o democratici, ora dobbiamo concentrarci sul rafforzamento dei controlli” di chi acquista le armi: il tweet di Trump dopo aver chiesto poche ore fa al dipartimento di giustizia di vietare i congegni che potenziano le armi aumentando il ritmo […] L'articolo Strage Usa, tweet di Trump sulle armi: “Impegno bipartisan per rafforzare i ...

Strage in scuola Florida - protesta Contro le armi davanti alla Casa Bianca : Strage in scuola Florida, protesta contro le armi davanti alla Casa Bianca Apertura di Donald Trump a maggiori controlli sulla vendita dipistole e fucili. L’obiettivo del presidente sarebbe un progetto di legge bipartisan Continua a leggere L'articolo Strage in scuola Florida, protesta contro le armi davanti alla Casa Bianca sembra essere il primo su NewsGo.

