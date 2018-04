Consultazioni - il Pd da Fico : "Passi in avanti importanti - direzione il 3 maggio" : Il segretario reggente del Partito democratico conferma l'apertura al M5s per la formazione del governo. "Riconosciamo passi in avanti importanti". Convocata per il 3 maggio la direzione del partito che deciderà il da farsi. Alle 13 l'incontro con M5S.

Nuovo giro di Consultazioni con Pd e M5S. Fico verso una proroga : Il presidente della Camera Roberto Fico incontra di Nuovo il Pd , alle 11, e M5S , alle 13. Un Nuovo round per capire se i due partiti confermano l'apertura del dialogo prima di salire a Quirinale per ...

Governo - secondo giro di Consultazioni di Fico. Mattarella pronto a dare tempo fino alla prossima settimana : Roberto Fico, incaricato dal capo dello Stato di esplorare la possibilità di un’alleanza tra M5S e Partito democratico, dà il via al secondo giro di consultazioni. Alle 11 il presidente della Camera vede la delegazione Pd, alle 13 quella dei 5 Stelle. Poi salirà al Colle per riferire a Sergio Mattarella. pronto, secondo i quotidiani di oggi, a concedere altro tempo all’esponente pentastellato: probabilmente fino a metà della prossima ...

Nuovo giro di Consultazioni per Fico. Il Cav avverte : o governa il centrodestra o si torna al voto : Prima sarà la volta della delegazione Pd, alle 13 dei 5Stelle. Con molta probabilità - secondo alcune indiscrezioni - Fico chiederà un rinvio, per fare il quadro della situazione, al 2 maggio, giorno in cui si riunirà la direzione del Pd, dalla quale dovrebbe uscire la linea unitaria da seguire in questo difficile momento politico per il Paese

Fico - secondo round di Consultazioni. Pd - Calenda 'Se alleanza con M5s mi dimetto dal partito' : Non ha nulla a che fare con la complessità dei problemi che dobbiamo affrontare e neanche con una politica forte , non arrogante o aggressiva, di cui abbiamo disperatamente bisogno'. Mario bastaaa!! ...

Pd-M5s - un'intesa che divide : Fico riparte con le Consultazioni : consultazioni, si ricomincia. Giovedì 26 aprile ripartiranno gli incontri tra il presidente della Camera Roberto Fico e le forze politiche. Primo appuntamento alle ore 11 con la delegazione del...

