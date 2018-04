Consultazioni Fico | oggi il secondo giro | prove di disgelo tra PD e M5S? LIVE

Blastingnews

(Di giovedì 26 aprile 2018)ilcon PD equanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, Robertocontinua a ripetere che qualcosa si è mosso e che altro potrebbe ancora muoversi nel corso delle nuove #di stamattina con il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Per questo motivo dunque, quandopomeriggio salira' al Quirinale a conclusione del mandato esplorativo, chiedera' altro tempo al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella. In altre parole, non avra' trovato ancora un governo - dopo più di 50 giorni dalle elezioni - ma sottolineera' che esistono le condizioni per un'alleanza. Dopo le celebrazioni per il 25 aprile, l'attenzione della politica italiana torna sulle trattative per la formazione di una maggioranza di governo. Nella giornata di lunedì il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ...