Consiglio dei ministri | all' odg di oggi anche il Def

Consiglio dei Ministri conferisce cittadinanza italiana ad Alfie : Roma, 24 apr. , askanews, Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno Marco Minniti, ha deliberato il conferimento della cittadinanza italiana ad Alfie Evans, 'in considerazione ...

Def - giovedì il testo potrebbe approdare al Consiglio dei ministri. Il Tesoro pronto a certificare un calo del debito : Il Tesoro ha promesso un significativo calo del debito pubblico da quest'anno in poi e probabilmente la riduzione sarà indicata esplicitamente nel Def in arrivo a breve. Ma al momento l'Italia, con il suo 131,8% del Pil certificato, dopo l'Istat, anche da Eurostat per il 2017, è seconda in Europa solo alla Grecia. Più efficienti di noi sono stati il Portogallo, il Belgio e anche la Spagna, arrivata a meno del 100%.Lo scorso ...

Michele Cossa - Riformatori sardi - : «Il canto dei sardi lo deve scegliere il popolo sardo - non il Consiglio regionale». : Chi deve scegliere dunque il "canto dei sardi" tra le diverse opzioni in campo? La politica dice che lo deve scegliere il Consiglio regionale. Noi invece siamo convinti che nella decisione su un ...

La delibera sul giardino dei Nidiaci nel Consiglio di lunedì : ... https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2018-04/2018-04-23%20-%20ordine.pdf Il consiglio comunale può essere seguito in diretta streaming all'indirizzo: http:// www.comune.fi.it/...

Domande e proposte dei 5 Stelle nel prossimo Consiglio comunale di Cuneo : Riceviamo dal Movimento 5 Stelle di Cuneo e pubblichiamo: "Torna il grande varietà politico del Consiglio comunale di Cuneo e, ancora una volta, il Movimento 5 Stelle Cuneo non si farà trovare ...

Consiglio dei Ministri proroga i vertici di ARERA : Teleborsa, - Via libera dal Consiglio dei Ministri alla proroga delle funzioni dell'attuale collegio dell' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti , ARERA , . Il provvedimento si è reso ...

Il Pd : sulla questione dei vitalizi Consiglio regionale "sbrigativo e burocratico" : "Siamo certi conclude il segretario del Pd di Catanzaro che non verranno risolti i problemi della Calabria, ma è bene che la politica dia l'esempio e inizi per davvero a cambiare lo stato esistente ...

GUERRA DEI DAZI/ Il Consiglio all'Italia per non farsi fregare da Cina vs Usa : Sembra proseguire la battaglia di DAZI tra Usa e Cina. Presto la questione potrebbe riguardare l'Europa. L'Italia farebbe bene a muoversi per tempo.

La rivolta di Pozzuoli : gli sfollati dei container occupano il Consiglio comunale : Agitazione al Comune di Pozzuoli durante il consiglio comunale per l'approvazione della delibera varata per erogare un contributo a sostegno delle 40 famiglie che dovranno abbandonare il campo ...

Consiglio Mondiale dell’Acqua : diffuso rapporto sul finanziamento dei servizi igienico-sanitari : Il Consiglio Mondiale dell’Acqua ha diffuso questa settimana durante l’ottavo World Water Forum di Brasilia un rapporto dal titolo ‘Increasing Financial Flows for Sanitation’ (“Aumentare i flussi di finanziamenti ai servizi igienico-sanitari”), nonché delle Raccomandazioni di Politiche per i Ministri e gli Enti Locali che invitano i decision maker ad investire con coraggio a favore del cambiamento. Il rapporto, redatto ...

Nuovo Consiglio direttivo per l'Agenzia dei beni confiscati : Insediamento del Nuovo consiglio #direttivo dell'Agenzia nazionale dei #beni confiscati alla criminalità, nella giornata di ieri. Costituito con decreto ministeriale, l'organismo è stato ampliato ...

Consiglio dei ministri dà ok alla nomina dei consiglieri del Cnel : Roma, 21 mar. , askanews, - Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla nomina di 48 consiglieri del Cnel. E' quanto si apprende da fonti di governo. 21 marzo 2018 Diventa fan di Tiscali su ...