: Confronto #Buffon-tifosi, la risposta del portiere bianconero non convince i supporter della #Juventus - CalcioWeb : Confronto #Buffon-tifosi, la risposta del portiere bianconero non convince i supporter della #Juventus - oscarvalle1984 : RT @ilbianconerocom: Confronto squadra-tifosi, #Buffon si scusa: '#Juve, abbiamo sbagliato'. I dettagli - ilbianconerocom : Confronto squadra-tifosi, #Buffon si scusa: '#Juve, abbiamo sbagliato'. I dettagli -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Tensione in casa Juventus dopo la sconfitta nello scontro scudetto contro il Napoli, adesso un solo punto di vantaggio sulla squadra di Maurizio Sarri. Ieri contestazione da parte deibianconeri delusi dalle ultime prestazioni ma anche e soprattutto per il mancato saluto al termine della partita. “Noi vi aspettavamo, hai salutato i napoletani, ma non sei venuto da noi: perché?”, la domanda degli ultras a cuirisponde così: “Abbiamo sbagliato, ma eravamo arrabbiati e non ci abbiamo pensato”. Poi secondo il ‘Corriere della Sera’ ilha ammesso: “il fatto che voi siate qui è un segnale importante. Avete fatto benissimo. Se siamo in questa situazione è perché qualcosa di sbagliato lo abbiamo fatto. E vogliamo che siate fieri di noi fino alla fine. Io mi sono fermato a salutare i giocatori del Napoli perché all’andata tanti di ...