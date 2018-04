Conflitto d’interessi | Di Maio | “Mediaset minaccia Salvini” Berlusconi | “Linguaggio da

Di Maio spinge sul Conflitto d’interessi : «Tv di Berlusconi lanciano minacce a Salvini» : Nel suo intervento dopo il secondo incontro con Fico il capo politico dei Cinquestelle tocca anche il tema delle televisioni: «È arrivato il momento di dire che un politico non può possedere organi di informazione in Italia».

Governo - Di Maio : “Soddisfatto - ora aspettiamo Mattarella”. E sul Conflitto d’interessi : “Nessun doppio fine filo-Lega” : “Le parole sul conflitto d’interessi? Non c’è nessun doppio fine. È uno dei nostri temi ed è quello che ambisco per l’Italia”. A precisarlo il capo politico M5S Luigi Di Maio in merito a quanto affermato dopo il secondo giro di consultazioni con Roberto Fico, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se nelle sue parole dopo le consultazioni ci fosse un accenno di riapertura alla Lega. Il leader M5s ha ...

Governo - Fico incontra M5s e Pd. Martina : “Differenze ma passi avanti”. Di Maio : “Nel contratto anche Conflitto d’interessi” : Entrambi ammettono che non si possono “nascondere difFicoltà e differenze“. Entrambi sostengono che bisogna guardare “con rispetto al dibattito interno” alle due forze politiche”. Ma entrambi parlano di “passi avanti importanti”. Uno, Maurizio Martina, reggente del Pd, si gioca tutto nella direzione nazionale del partito fissata per il 3 maggio: lì si capirà se le intese con il M5s si potranno costruire ...

PD - il registra Virzì al circolo con Martina : “M5s? Sfidiamoli sul loro Conflitto d’interessi”. E il militante si infiamma su Marino : Non ha risparmiato critiche al Pd, rivendicando la necessità di evitare l'”immobilismo“, ma sfidando il M5s sui temi e sul conflitto d’interesse. La “prima” del regista Paolo Virzì, che ha partecipato con il segretario reggente Maurizio Martina all’assemblea del circolo dem di Roma Ostiense, si è trasformata quasi in uno show. Con tanto di intervento appassionato, che ha scaldato la platea. Non è un caso che ...

Pd - Stefano Feltri vs Ricci : “Marcucci? Un caso di Conflitto d’interessi - nel 2013 faceste un ddl in cui rientrava anche lui” : Polemica vivace a Omnibus (La7) tra il vicedirettore de Il Fatto Quotidiano, Stefano Feltri, e il sindaco Pd di Pesaro, Matteo Ricci. Argomento della discussione: l’articolo odierno di Stefano Feltri sul neo-capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, manager nel gruppo di famiglia, la multinazionale farmaceutica Kedrion, specializzata in emoderivati e con 600 milioni di fatturato. Feltri spiega: “La cosa divertente è che il 20 giugno ...