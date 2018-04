Conclusa con successo l’esercitazione “Assietta 2018”

Tiro con l'Arco - Conclusa la seconda giornata della prima tappa di CdM a Shanghai : tutti i risultati : Buon bottino per l'Italia dell'Arco olimpico nel giorno dell'esordio in Coppa del Mondo. A Shanghai, in Cina, Mauro Nespoli e Vanessa Landi raggiungono il terzo turno individuale, ottimo il percorso ...

Si è Conclusa l'Handball Fest Petrosino - quarta tappa della Programmazione del Comitato FIGH Sicilia : Al termine della maniFestazione, l'Assessore allo Sport del Comune di Petrosino, Federica Cappello, portando i saluti del sindaco Gaspare Giacalone, ha fatto un plauso agli organizzatori ed ha ...

TIM - Conclusa l'assemblea per l'approvazione del bilancio 2017 : Teleborsa, - l'assemblea ordinaria degli Azionisti di TIM ha approvato il bilancio 2017 , che si è chiuso con un utile di 1.086 milioni di euro, e la distribuzione alle sole azioni di risparmio del ...

Oltre 1000 chilometri in bici contro il “littering” : si è Conclusa a Chioggia Keep Clean and Ride 2018 : Dopo otto tappe e Oltre mille chilometri percorsi, si è conclusa a Chioggia (VE) “Keep Clean and Ride” l’evento centrale italiano della campagna “Let’s Clean Up Europe!”. La manifestazione, giunta alla quarta edizione e nata per sensibilizzare sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti (littering), ha visto due eco-atleti –Roberto Cavallo, “rifiutologo” e divulgatore ambientale, e Roberto Menicucci, triatleta e personal trainer- concludere la ...

IGD : Conclusa in anticipo l'offerta dell'inoptato : Nell'ambito dell'offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati, Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ ha annunciato che nel corso della prima seduta di Borsa sono stati venduti tutti i 1.636.

Banco BPM - Conclusa emissione primo bond senior senior preferred da 500 milioni : Concluso il collocamento della prima emissione senior preferred, unsecured del Gruppo Banco BPM . Il gruppo bancario ha portato a termine un'emissione obbligazionaria senior preferred con scadenza a 5 ...

Modica - Conclusa la seconda giornata Congresso Commercialisti : Ieri a Modica si è conclusa la seconda giornata del Congresso Nazionale dei Giovani Commercialisti. Affrontati due tempi importanti: Finanza e lavoro.

Nautica : Conclusa missione incoming Ucina-Ice (2) : (AdnKronos) – ‘La missione di incoming si inserisce nell’ambito del progetto di follow up del Salone Nautico Internazionale di Genova, unica manifestazione italiana iscritta nel calendario fieristico internazionale “, ha dichiarato Marina Stella, Direttore Generale di Ucina ‘Il Piano Made in Italy prevede una campagna di follow up del Salone Nautico di Genova continuativa, con uscite sulle principali testate ...

Nautica : Conclusa missione incoming Ucina-Ice : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – Si è conclusa la missione incoming con la quale Ice-Agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane e Ucina Confindustria Nautica hanno portato dal 9 aprile una delegazione di giornalisti stranieri in visita ai principali distretti nautici di Liguria e Toscana. I giornalisti, provenienti da Europa, Russia ed Emirati Arabi, hanno visitato i cantieri nautici Permare ...

S. Andrea Jonio : Conclusa la 16ª edizione del Raduno Corale di Canti : ... oltre che dal pubblico presente ai diversi appuntamenti, dall'utenza coinvolta e da quella che ha seguito i concerti e le interviste da casa attraverso la TV, lo streaming e il web. concerto s. ...

Facebook - Conclusa prima audizione Zuck : 5.36 Si è conclusa dopo circa cinque ore la testimonianza del fondatore e ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, davanti alla Commissione Congiunta Giustizia e Commercio al Senato americano. La prima di una maratona lunga due giorni, che lo vedrà nelle prossime ore (a partire dalle 10 del mattino a Washington, le 16 in Italia) davanti alla Commissione Commercio della Camera.

Ordigno bellico a Bologna : brillamento in una cava - operazione Conclusa : Si è conclusa in tarda mattinata, con il brillamento in una cava a Pianoro, l’operazione che ha riguardato una Ordigno bellico d’aereo inglese della Seconda Guerra Mondiale da 213 kg, rinvenuto in un cantiere vicino alla stazione di Bologna. Disinnesco, rimozione e brillamento sono stati condotti dagli artificieri del genio ferrovieri dell’Esercito, coordinati dalla prefettura. Per consentire l’intervento ieri sono state ...

Miniera Olmedo : Conclusa occupazione : ANSA, - Olmedo, 5 APR - Dopo due settimane a a 80 metri di profondità nel sito di estrazione di bauxite, i minatori di Olmedo, nel Sassarese, risalgono in superficie. Ma la protesta continua. I 13 si ...