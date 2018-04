: #News #Comey: non mi candiderò alla presidenza - CybFeed : #News #Comey: non mi candiderò alla presidenza - NotizieIN : Comey: non mi candiderò alla presidenza - gditom : Il libro dell'ex direttore dell'FBI James Comey ha venduto 600 mila copie (!) solo nella prima settimana. Trump sta… -

"Non mimai. Non è una cosa per me. Ci sono molti altri modi per cambiare un Paese": lo ha detto l'ex direttore Fbi, James, è tornato ad attaccare Donald Trump. Madomanda se lui avesse un soprannome per il tycoon che lo ha ribattezzato 'slime ball', pdi fango,ha risposto: "No, per me è il presidente degli Stati uniti:ci vuole rispetto per chi ricopre un incarico pubblico".Il partito republicano?prova "vergogna" perché il suo partito ha abbandonato i valori dell'era Regan.(Di giovedì 26 aprile 2018)