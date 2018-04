Come truccare gli occhi verdi per la primavera

vanityfair

(Di giovedì 26 aprile 2018) Il fascino deglista senz’altro nel loro magnetismo naturale. Chi li incrocia (anche struccati), difficilmente li dimentica. Consapevoli di questo regalo offerto da Madre Natura sono senza dubbio le celebMila Kunis, Jessica Biel, Angelina Jolie che con le loro iridi color smeraldo continuano a riempire di primi piani irresistibili i red carpet, grazie anche a un make upfatto a regola d’arte. Quali sono, quindi, le nuance più indicate per far esplodere il brillio avvolgente del verde? E quali i trucchi per avere uno sguardo da star? Ne abbiamo parlato con Simone Cascino, Product Knowledge Coordinator KIKO Milano. LEGGI ANCHEMake-up olografico:risplendereVIBRANTI «Il verde è il complementare del rosso,sappiamo i due colori se accostati producono una sensazione ottica vibrante mettendosi in risalto, quindi via libera a ...