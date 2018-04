Come testare uno smartphone usato prima di comprarlo

chimerarevo

(Di giovedì 26 aprile 2018) Tutte le persone interessate all’acquisto di unosi ritrovano a dover organizzare degli appuntamenti in cui,di effettuare il dovuto pagamento per avere in cambio il cellulare, devonol’integrità del telefono in modo del tutto manuale. Non sempre però si ha modo di mettere le mani per molto tempo (nel caso di acquisti online questa possibilità viene del tutto negata per ovvie ragioni) sullointeressato e per questo motivo degli sviluppatori hanno pensato di risolvere una volta per tutte questa problematica lanciando un’applicazione che prende il nome di TestM, compatibile con Android e iOS. Si tratta di un’applicazione completamente gratuita disponibile su Play Store e App Store che permette di eseguire sullointeressato una serie di test che vanno a verificare l’integrità delle varie componenti ...