Come farsi belle seguendo il calendario della Luna

Truffe : ecco Come non farsi fregare : Anziani soli in casa, ma anche giovani sprovveduti a caccia di facili risparmi. Sono soprattutto queste le vittime dei truffatori, che, nel 2016, hanno portato a termine, nel nostro Paese, oltre 150.

Come farsi risarcire danni subiti per via dell’incuria delle strade : Le strade delle città italiane, Roma in primis, sono sempre più dissestate e piene di buche per mancanza di manutenzione, a dispetto del fatto che i proventi delle multe agli automobilisti dovrebbero per legge essere impiegati proprio...

Come farsi seguire su Instagram : Se siete fra coloro che fino ad ora non avevano un account e volete capire Come funziona questo social network oggi cercheremo di fare un po’ di chiarezza su Come farsi seguire su Instagram. Il meccanismo che viene utilizzato per tenere vivo l’interesse degli utenti infatti, si basa sui followers. Se lo vogliamo paragonare a Facebook, il follow è una sorta di amicizia. Una volta che iniziate a seguire un profilo i suoi post ...

Come non farsi chiamare dai Call Center : Sempre più spesso veniamo vessati dalle continue e fastidiose chiamate dei Call Center, che ci cercano non solo al numero di casa, ma anche sulle nostre utenze mobili. Non siete di certo gli unici ad essere stanchi ed esasperati. Il nuovo disegno di legge approvato prima della fine della legislatura, non è ancora entrato in vigore: siamo ancora in attesa del suo decreto attuativo, e i Call Center si fanno ogni giorno più aggressivi. In questo ...

Pizza di Cracco - lo chef Barbieri : “Lui è un artista e può - ma la foto non era bellissima”. Cattelan : “Come andare da Armani a farsi fare l’orlo” : Lo chef stellato giudice di Masterchef Italia Bruno Barbieri è stato ieri sera ospite di E poi c’è Cattelan, il late night show di Sky Uno HD condotto da Alessandro Cattelan. Dal 27 marzo su Sky Uno col suo nuovo format Bruno Barbieri 4 Hotel, lo chef emiliano ha raccontato, fra le altre cose, di un viaggio in Giappone fatto per assaggiare i nigiri di un rinomato ristorante di Tokyo e dei suoi trascorsi nelle cucine di alcuni prestigiosi hotel, ...

Alternanza scuola lavoro - Come non farsi sfruttare e preparare il futuro : di Francesco Pastore e Valentina Magri “Il meccanico del mio paese si sarebbe vergognato di non pagare a fine settimana. E mica solo lui. Oggi vedo cose terribili: tirocini, mezzi tirocini, finte alternanze scuola lavoro, bisogna sbaraccarle quelle cose lì”. Il j’accuse di Pierluigi Bersani a Quinta colonna su Rete 4 riaccende l’annoso dibattito sull’Alternanza scuola lavoro e l’equazione tra Alternanza e ...