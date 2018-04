Come bloccare numeri sconosciuti su WhatsApp

Come bloccare accesso a siti ai bambini : Mai Come in questo periodo l’accesso a Internet risulta sempre più indispensabile per reperire informazioni di ogni genere. Proprio per questo motivo, anche ai più piccoli viene spesso data la possibilità di connettersi alla rete sia per scopi didattici che ludici. Come possiamo proteggere i bambini da contenuti non adatti a un pubblico minore? Limitando l’accesso a tutti i siti che forniscono materiale controverso. Considerando Come ...

Telefonia - Come bloccare servizi non richiesti : Limitare le attivazioni di servizi premium , Vas, nella Telefonia mobile, non volute o non richieste dai consumatori , e definire una procedura unificata di rimborso delle somme non dovute in caso di ...

Come sbloccare Bootloader su Huawei P20 Guida completa : Guida dettagliata su Come sbloccare il Bootloader Huawei P20, P20 Pro e P20 Lite. L'ultima serie di smartphone Huawei P20 è stata appena presentata e finalmente il telefono ha iniziato a essere spedito ai clienti

Come bloccare siti indesiderati con Chrome : Ci sono molte ragioni per cui bloccare un sito web potrebbe tornare utile. Potremmo, ad esempio, voler impedire ai bambini che usano il PC di accedere a siti vietati o di voler eliminare eventuali distrazioni evitando la visualizzazione di social e altro durante gli orari di lavoro. Qualunque siano le ragioni, ci sono diversi modi per impedire che i siti web indesiderati vengano visualizzati. In particolare, quest’oggi vedremo Come fare su ...

Come bloccare gli abbonamenti su smartphone : Durante la navigazione Web con lo smartphone è possibile incappare in messaggi pubblicitari ingannevoli in grado di attivare automaticamente abbonamenti sulla linea telefonica (i cosiddetti VAS), senza nessuna richiesta di conferma da parte dell’utente. Questa pratica è ancora molto diffusa, facendo spendere ogni mese molti soldi agli ignari utenti (che spesso scoprono di essere abbonati […] Come bloccare gli abbonamenti su smartphone

Far Cry 5 Guida al Roster : Come sbloccare i personaggi di supporto : In Far Cry 5 vi sono 9 personaggi di supporto da sbloccare per il proprio Roster, specializzati in differenti settori, i quali potrebbero tornarvi utili nel corso delle missioni. Scopriamo insieme Come ottenerli e a cosa servono. Prima di proseguire con la lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Far Cry 5: Guida ai personaggi di supporto Nel gioco vi sono 3 grandi regioni da esplorare ed una quarta conclusiva. I ...

MONSTER HUNTER WORLD GUIDA : Come sbloccare l’armatura di Aloy : A partire da oggi è ufficialmente disponibile in MONSTER HUNTER WORLD (PS4), la possibilità di sbloccare l’armatura di Aloy portando a termine l’evento “La Prova”, scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere. Come ottenere l’armatura di Aloy in MONSTER HUNTER WORLD Prima di cominciare ci teniamo a precisare che l’evento è disponibile solo dal 28 Febbraio al 16 ...