CINEMA - Recensione di AVENGERS | INFINITY WAR

Avengers Infinity War - film al CINEMA : recensione e curiosità : Avengers Infinity War è tra i film al cinema in uscita mercoledì 25 aprile 2018. L’attesissimo nuovo capitolo della saga dei vendicatori Marvel vede tutti i personaggi del UCM combattere per una minaccia che li mette a durissima prova. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film . SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Avengers Infinity War, film al cinema : scheda TITOLO ...

CINEMA - Recensione di READY PLAYER ONE : Quando è stato annunciato, READY PLAYER One, con la sua fusione di mondi diversissimi (CINEMA e videogiochi, generi CINEMAtografici e videoludici) all'interno di un impianto fantascientifico, ha fatto alzare le sopracciglia a molti.Eppure, questo READY PLAYER One di Steven Spielberg, ha finito per essere un film in grado di attrarre sia i neofiti, sia i nerd più incalliti, divenendo di fatto quello che possiamo definire un blockbuster di ...