Ciclismo | dal 2019 cambia il finale della Liegi-Bastogne-Liegi Alla Freccia Vallone si

Ciclismo - arriva il misuratore di potenza più preciso e dal costo più basso Video : Tra i corridori del Ciclismo professionistico [Video] e i cicloamatori il #misuratore di potenza è uno degli strumenti che hanno avuto maggior successo negli ultimi anni. Si tratta di un accessorio utile per ottimizzare gli allenamenti e la preparazione, in grado di fornire istantaneamente i dati sulla potenza erogata. Il misuratore di potenza ha però trovato un freno ad una diffusione capillare tra i cicloamatori, e cioè il prezzo decisamente ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : percorso durissimo a Innsbruck. La salita di Igls fa la differenza - il muro finale sarà decisivo : le indicazioni dal Tour of the Alps : La tappa odierna del Tour of the Alps ci ha dato delle risposte importanti in vista dei Mondiali 2018 di Ciclismo che si disputeranno a settembre. La piccola corsa a tappe, erede del mitico Giro del Trentino, oggi si è snodata proprio lungo il circuito di Innsbruck che tra cinque mesi ospiterà la rassegna iridata. Dopo le tante ricognizioni effettuate negli ultimi mesi e i pareri unanimi dei ciclisti, che concordano sulla durezza del tracciato, ...

Ciclismo : Banca Mediolanum presenta libro fotografico #StorieDalGiro : Milano, 19 apr. (AdnKronos) – All’Innovation Design District, Banca Mediolanum presenta in anteprima il libro fotografico #StorieDalGiro, edito da Mondadori-Electa. Nato come progetto digitale nel 2014 per raccontare le storie di persone incontrate e fotografate lungo le strade del Giro d’Italia, #StorieDalGiro diventa documento cartaceo, quasi a “consacrazione” di un percorso che oggi rappresenta una case history, ...

Ciclismo - dal Giro d’Italia alla condanna per tentato omicidio : La nuova vita dopo una discreta carriera nel Ciclismo professionistico non è stata per niente tranquilla per Luca De Angeli. L’ex corridore, già pro con le maglie di Mercatone Uno e Fassa Bortolo tra le altre, è finito di nuovo nei guai. De Angeli è stato condannato in primo grado a 10 anni di reclusione per tentato omicidio nei confronti di un vicino di casa, uscito fortunatamente indenne dal gesto. Non è la prima volta che l’ex atleta ...

Ciclismo - la Spagna si difende dalle accuse di doping alle Olimpiadi 1996. Cerron : “La Federazione non ha documenti”. Aperi : “Non eravamo dopati” : Ieri Luis Garcia Moral, medico valenciano squalificato a vita per una partecipazione nel sistema doping di Lance Armstrong, ha rilasciato una confessione al quotidiano El Pais dichiarando che la nazionale spagnola di Ciclismo su pista era dopata alle Olimpiadi di Atalanta 1996. La Federazione iberica è prontamente intervenuta per bocca del Presidente José Luis Lopez Cerron che ha dichiarato a Marca: “In Federazione non abbiamo documenti o ...

Lutto nel Ciclismo - a 25 anni trovato morto nel letto dal papà : "La nostra famiglia è distrutta" : Un altro Lutto sconvolge il mondo del ciclismo: è morto il 25enne belga Jeroen Goeleven. Tesserato per lo Snake Cycling Team, Goeleven è deceduto nel sonno. A trovarlo nel letto della sua camera dal padre...

Ciclismo - Tour of the Alps : oggi a Merano - 3a tappa LIVE dalle 13 : Salite dure come l'Alpe di Pampeago, arrivo di tappa di ieri, il Tour of the Alps non ne proporrà più fino alla conclusione di venerdì sul circuito iridato di Innsbruck. Ma nonostante questo le ascese ...

Ciclismo - dal Team Sky sette milioni di euro per la difesa di Froome Video : Sembra ancora lontano da una soluzione il caso Froome [Video]. Sono passati ormai più di sette mesi da quando il capitano del #Team Sky fu trovato positivo ad un controllo antidoping effettuato durante la scorsa Vuelta Espana. A Froome fu riscontrato un valore di salbutamolo, un farmaco usato contro l’asma, doppio rispetto al consentito. Da allora il caso non è arrivato ad una sentenza e si sta ancora trascinando tra una serie di perizie ...

Ciclismo : 'alla Cannondale avevo un telaio vecchio di cinque anni' Video : Il Team #Cannondale, diventato da quest'anno Education First, non è certo una delle squadre di vertice del World Tour. Nel corso di un'intervista rilasciata da un suo ex corridore, l'irlandese #Ryan Mullen, sono emersi dei particolari difficili da immaginare per una squadra che è pur sempre nella prima divisione del grande #Ciclismo mondiale. Mullen, grande specialista delle prove a cronometro, vincitore di medaglie sia ai mondiali che agli ...

Ciclismo - domenica la Parigi-Roubaix : l'ultima corsa fuori dal tempo : Soprattutto in caso di fango, occhio al ceco Zdenek Stybar e, ma sarebbe una sorpresa, al campione del mondo di ciclicross van Aert. A proposito di Stybar, è arrivato due volte secondo, fregato allo ...

Ciclismo : ecco le squadre convocate dalla Sangemini Mg.Kvis Olmo Vega per i prossimi appuntamenti : Svelate le squadre della Sangemini Mg.Kvis Olmo Vega per il Gran Premio Adria Mobil, Giro del Belvedere e Giro del Belvedere, corse in programma l'1 e il 2 aprile Intenso il programma della ...

Ciclismo - Daniel Martinez aggredito da un automobilista in Toscana! Colombiano picchiato - finisce in ospedale : Brutta notizia nel mondo del Ciclismo. Il Colombiano Daniel Felipe Martinez è stato aggredito da un automobilista mentre si stava allenando nei pressi di Pistoia e ora si trova in ospedale sotto osservazione. Il giovane corridore del Team EF Education First era in compagnia dei connazionali Julian Cardona, Miguel Eduardo Florez e Kristian Yustre. Il gruppetto avrebbe rischiato di cadere proprio a causa di un’autovettura. Stando alle prime ...