Chiara Ferragni | la foto della pancia scatena le fan

Fedez svenuto in sala parto quando è nato Leone? Chiara Ferragni racconta come è andata : Fedez svenuto in sala parto quando è nato il figlio Leone? Chiara Ferragni racconta come è andata con il rapper Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, un paio di giorni fa ha compiuto il suo primo comple-mese. La mamma non ha mancato di festeggiare l’evento con i suoi milioni di fan. Ecco allora […] L'articolo Fedez svenuto in sala parto quando è nato Leone? Chiara Ferragni racconta come è andata proviene da Gossip e Tv.

Chiara Ferragni : «Leo è ufficialmente un americano» : «Qualcuno è ufficialmente americano», così scrive Chiara Ferragni sulle Instagram stories postando una foto in cui il piccolo Leo è immortalato accanto al suo passaporto americano nuovo fiammante. Chiara l’aveva spiegato ai suoi fan nell’intervista Instagram rilasciata qualche mese prima della nascita del piccolo: avrebbe partorito in America, a Los Angeles, per l’esattezza, per poter permettere al figlio suo e di Fedez di ...

Chiara Ferragni - la festa per il primo mese di Leo : Grande festa in casa Ferragni. Leone, detto Leoncino, ha spento – aiutato da mamma Chiara Ferragni – la candelina del primo mese. Tra le braccia dell’influencer, davanti a una torta personalizzata. Lui, però, a dare un’occhiata alle stories di Instagram ha preferito non interrompere il pisolino. In Rete anche le dediche dei genitori. LEGGI ANCHE Lo sfogo di Fedez: «Non si giudica un genitore da una foto sui ...

L’emozione di Fedez e Chiara Ferragni a un mese dalla nascita di Leone : “La nostra vita è cambiata” : Il primo mese da genitori di Fedez e Chiara Ferragni: proprio un mese fa, la coppia annunciava al mondo la nascita di Leone Lucia, il loro primogenito! Ormai già sotto i riflettori e gli occhi di milioni di followers per tutto il mondo, Leone è la "baby-star" più acclamata e amata della rete, tra chi stravede per il piccolo Leone e chi lo appella come "Royal Baby" italiano. Con tre settimane di anticipo, Leone Lucia Ferragni è nato nella ...

Chiara Ferragni e Gisele Bündchen : anima (e corpo) di Intimissimi : Ormai c’è chi aspetta le pubblicità di Intimissimi come si attende un regalo prezioso, viste le protagoniste sempre ammirate e bellissime. Non fa eccezione l’ultimo spot che il marchio veneto manderà in onda dal 9 al 19 maggio, che vedrà sul piccolo schermo due donne molto speciali: Chiara Ferragni e Gisele Bündchen. La über blogger italiana e la super top brasiliana sono state scelte come testimonial per la campagna Empowered Women. Un modo ...

Fedez e Chiara Ferragni non si sposano nella Cattedrale di Noto : avanza l’ipotesi del rito civile : Fedez e Chiara Ferragni non si sposano nella Cattedrale di Noto: al momento, infatti, non risulta alcuna prenotazione per la Cattedrale della cittadina. A farlo sapere è il vescovo di Noto Antonio Staglianò, che conferma di non aver ricevuta nessuna prenotazione in merito al matrimonio, che si celebrerà quest'estate. "Non risulta nessuna prenotazione in Cattedrale per le nozze di Fedez, per cui il suo matrimonio lo celebrerà eventualmente il ...

Fedez e Chiara Ferragni - nozze a Noto con rito civile : rito civile per il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni in procinto di giurarsi amore eterno in quel di Noto, nel siracusano. La data però non è stata ancora fissata. I fan della coppia più social del momento dovranno continuare a restare in apprensione. La conferma del matrimonio con rito civile arriva indirettamente dal vescovo di Noto, monsignor Antonio Staglianò, come riporta l’Ansa: “Non mi risulta che nella Cattedrale ci sia ...

Chiara Ferragni e Fedez - il vescovo di Noto gli dedica un rap per il giorno del matrimonio : Il vescovo di Noto, Antonio Staglianò, ha dedicato a Chiara Ferragni e Fedez un pezzo rap da lui scritto. Il brano recita: "Cerca la bellezza là dove si trova. Ecco la...

Chiara Ferragni e il panico dei capelli rovinati - sbiaditi - sfoltiti post parto - casa Ferragnez - capitolo 1 - : ... nonostante la primipara in questione sia la regina della nostra personale e tricolore Royal Family , le cose non vanno diversamente che nel resto delle famiglie di tutto il mondo, vale a dire che se ...

Per le nozze di Fedez e Chiara Ferragni - il vescovo di Noto scrive un testo rap sulla bellezza nel mondo : Come si sa, le nozze di Fedez e Chiara Ferragni sono l'argomento più caldo di oggi: come trapelato nei giorni scorsi, il matrimonio della coppia verrà celebrato in Sicilia, in particolare a Noto. Le nozze di Fedez e Chiara Ferragni sono attese durante l'estate, probabilmente il prossimo 31 agosto nella Cattedrale di Noto: a breve la coppia farà rientro in Italia da Los Angeles, dove vive ora a seguito della nascita di Leone. In vista del ...

Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni : ecco dove e quando si sposeranno! : Fedez e Chiara Ferragni sono diventati da poco genitori e già pensano al giorno del loro Matrimonio. ecco dove avverranno le nozze ed in quale giorno saranno celebrate! E’ passato circa un anno da quando Fedez durante uno dei suoi concerti, fece a Chiara Ferragni la proposta di Matrimonio, avvenuta all’Arena di Verona davanti a milioni e milioni di spettatori. Il rapper emozionatissimo si inchinò davanti alla sua amata e gli tese ...

