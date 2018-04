Cecilia Strada lascia Emergency : 'Conclusa una lunga avventura' - : Si interrompe la collaborazione tra l'associazione e la figlia di Gino Strada. L'annuncio è arrivato con un post su Facebook

Dopo le voci del "siluramento" Cecilia Strada lascia Emergency : "Si è conclusa la mia lunga avventura con Emergency". Cecilia Strada affida alla sua pagina Facebook l'addio alla ong fondata dal padre. "Sono stati anni importanti, difficili, entusiasmanti - si legge - è stato un privilegio per me fare il mio pezzettino per nutrire, crescere e portare nel mondo questa idea di medicina e diritti umani". Un anno fa aveva già lasciato l'incarico al vertice dell'organizzazione non governativa al posto di Rossella ...

Emergency - Cecilia Strada lascia la ong : “Spero che ospedali di guerra si svuotino” : Cecilia Strada lascia Emergency. L’annuncio è arrivato con un lungo post su Facebook. “Si è conclusa la mia lunga avventura con Emergency“, scrive annunciando la fine del rapporto con l’organizzazione umanitaria fondata dal padre Gino Strada. “Sono stati anni importanti, difficili, entusiasmanti – scrive – è stato un privilegio per me fare il mio pezzettino per nutrire, crescere e portare nel mondo ...

Addio Emergency - Cecilia Strada lascia : 'Sono stati anni importanti, difficili, entusiasmanti - scrive - è stato un privilegio per me fare il mio pezzettino per nutrire, crescere e portare nel mondo questa idea di medicina e diritti umani. ...

Addio Emergency - Cecilia Strada lascia : 'Sono stati anni importanti, difficili, entusiasmanti - scrive - è stato un privilegio per me fare il mio pezzettino per nutrire, crescere e portare nel mondo questa idea di medicina e diritti umani. ...

Cecilia Strada lascia Emergency : "Voglio vedere gli ospedali svuotarsi di feriti e riempirsi di rose" : "Ieri si è conclusa la mia lunga avventura con Emergency". Con un post apparso sul suo profilo Facebook, Cecilia Strada ha annunciato il suo addio all'organizzazione umanitaria fondata dal padre Gino, di cui è stata presidente dal 2009 - dopo la morte della madre - sino a luglio 2017. "Sono stati anni importanti, difficili, entusiasmanti; è stato un privilegio per me fare il mio pezzettino per nutrire, crescere e portare nel ...