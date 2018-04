Cecilia Strada lascia Emergency : "Conclusa una lunga avventura" : Cecilia Strada lascia Emergency: "Conclusa una lunga avventura" Si interrompe la collaborazione tra l'associazione e la figlia di Gino Strada. L'annuncio è arrivato con un post su Facebook Parole chiave: Emergency ...

Cecilia Strada lascia Emergency : "Conclusa una lunga avventura" : Cecilia Strada lascia Emergency: "Conclusa una lunga avventura" Si interrompe la collaborazione tra l'associazione e la figlia di Gino Strada. L'annuncio è arrivato con un post su Facebook Parole chiave: Emergency ...

Cecilia Strada lascia Emergency : "Conclusa una lunga avventura" : Cecilia Strada lascia Emergency: "Conclusa una lunga avventura" Si interrompe la collaborazione tra l'associazione e la figlia di Gino Strada. L'annuncio è arrivato con un post su Facebook Parole chiave: Emergency ...

Cecilia Strada ha lasciato Emergency - è contraria ai finanziamenti di aziende e governi : "Che tu possa finalmente vedere gli ospedali di guerra svuotarsi di feriti e riempirsi di rose". Con questo augurio rivolto direttamente ad Emergency, Cecilia Strada ha lasciato la ong, fondata dal ...

Cecilia Strada lascia Emergency : “Spero in ospedali vuoti” : Cecilia Strada lascia Emergency: “Spero in ospedali vuoti” La figlia di Gino, fondatore della Ong, su Facebook annuncia la propria uscita: “Anni importanti, difficili, entusiasmanti”. Un addio però forse legato a dissidi interni Continua a leggere

Cecilia Strada lascia Emergency/ L'ultimo augurio : "ospedali di guerra vuoti di feriti e pieni di rose" : Cecilia, la figlia di Gino Strada, lascia Emergency dopo le voci di "siluramento" del luglio scorso: "fine avventura, spero si svuotino gli ospedali nei prossimi anni". Ancora dissidi?(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 20:51:00 GMT)

Cecilia Strada LASCIA EMERGENCY/ L'annuncio social : i commenti commossi oscurano le voci del 'siluramento' : CECILIA, la figlia di Gino STRADA, LASCIA EMERGENCY dopo le voci di 'siluramento' del luglio scorso: 'fine avventura, spero si svuotino gli ospedali'.

Cecilia Strada LASCIA EMERGENCY/ L'annuncio social : i commenti commossi oscurano le voci del "siluramento" : CECILIA, la figlia di Gino STRADA, LASCIA EMERGENCY dopo le voci di "siluramento" del luglio scorso: "fine avventura, spero si svuotino gli ospedali nei prossimi anni". Ancora dissidi?(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 18:13:00 GMT)

Cecilia Strada lascia Emergency : ... "Sono stati anni importanti, difficili, entusiasmanti - scrive - è stato un privilegio per me fare il mio pezzettino per nutrire, crescere e portare nel mondo questa idea di medicina e diritti umani.

Cecilia Strada lascia Emergency : ... "Sono stati anni importanti, difficili, entusiasmanti - scrive - è stato un privilegio per me fare il mio pezzettino per nutrire, crescere e portare nel mondo questa idea di medicina e diritti umani.

Cecilia Strada lascia Emergency/ "Fine avventura - si svuotino gli ospedali" : ancora dissidi con il padre Gino? : Cecilia, la figlia di Gino Strada, lascia Emergency dopo le voci di 'siluramento' del luglio scorso: 'fine avventura, spero si svuotino gli ospedali'.

Cecilia Strada lascia Emergency/ “Fine avventura - si svuotino gli ospedali” : ancora dissidi con il padre Gino? : Cecilia, la figlia di Gino Strada, lascia Emergency dopo le voci di "siluramento" del luglio scorso: "fine avventura, spero si svuotino gli ospedali nei prossimi anni". ancora dissidi?(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 17:14:00 GMT)

Cecilia Strada lascia Emergency : 'Conclusa una lunga avventura' - : Si interrompe la collaborazione tra l'associazione e la figlia di Gino Strada. L'annuncio è arrivato con un post su Facebook

Cecilia Strada lascia Emergency : "Conclusa una lunga avventura" : Cecilia Strada lascia Emergency: "Conclusa una lunga avventura" Si interrompe la collaborazione tra l'associazione e la figlia di Gino Strada. L'annuncio è arrivato con un post su Facebook Parole chiave: Emergency ...