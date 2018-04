C’è un legame tra l’aborto e il rischio di cancro al seno?

wired

(Di giovedì 26 aprile 2018) Il manifesto affisso da Provita nelle settimane scorse a Roma e le polemiche che ha scaturito dimostrano quanto, a 40 anni dall’approvazione della legge 194/1978, sia ancora vivo il dibattito intorno al tema dell’aborto. Dibattito al quale partecipano non solo le visioni e le considerazioni di tipo più propriamente morale, ma anche questioni di aspetto più scientifico e quindi, almeno in teoria, meno soggettive, adi essere strumentalizzate per rinforzare le posizioni che da sempre si confrontano e scontrano sul dibattito: di che è contro e di chi è a favore di una libera scelta e, di fatto, di un diritto, cui spesso ci si riferisce rispettivamente come prolife e prochoice. Nel corso degli anni, e con le declinazioni tipiche delle situazioni variabili da paese a paese, sono tanti gli aspetti chiamati in causa sull’aborto, ma alcuni temi sembrano essere più ...