C’è un legame tra l’aborto e il rischio di cancro al seno? : Il manifesto affisso da Provita nelle settimane scorse a Roma e le polemiche che ha scaturito dimostrano quanto, a 40 anni dall’approvazione della legge 194/1978, sia ancora vivo il dibattito intorno al tema dell’aborto. Dibattito al quale partecipano non solo le visioni e le considerazioni di tipo più propriamente morale, ma anche questioni di aspetto più scientifico e quindi, almeno in teoria, meno soggettive, a rischio di essere ...

RIFORMA PENSIONI/ Il legame tra Legge Fornero e disoccupazione giovanile (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Il legame tra Legge Fornero e disoccupazione giovanile. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 24 aprile(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:56:00 GMT)

Strage Toronto - la polizia : 'Per ora nessun legame con terrorismo' : La polizia canadese ha reso noto che, sulla base delle informazioni finora disponibili sulla Strage avvenuta a Toronto, "non c'è alcun rischio per la sicurezza nazionale e al momento non c'è alcuna ...

Patrizia Bonetti/ Tra il legame con Valerio Logrieco e le liti con Baye Dame (Grande Fratello 2018) : Patrizia Bonetti, la ragazza ha trovato già un bel rapporto con Valerio Logrieco. Non sono però mancate le polemiche con le liti con Baye Dame e Lucia Orlando. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:23:00 GMT)

Salvo Sottile via dalla Rai?/ Un'altra “rogna” per Orfeo dopo l'addio di Giacobbo : quel legame con Mediaset... : Salvo Sottile via dalla Rai? Un'altra “rogna” per Orfeo dopo l'addio di Giacobbo: quel legame con Mediaset... Le ultime notizie sul giornalista, conduttore di “Prima dell'alba”(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 20:30:00 GMT)

Crescita integrale per La Molisana L'America trascina le esportazioni «Il legame col territorio è vincente» : LA STRATEGIA di Crescita continua ad essere supportata anche tramite investimenti , oltre 40 milioni dal 2011, e punta su vari elementi. Il primo è la pasta integrale, una nicchia che sta ...

Nella milza il legame tra sale e ipertensione : Roma, 17 apr. , AdnKronos Salute, - E' Nella milza il punto cruciale che lega il consumo eccessivo di sale allo sviluppo dell'ipertensione arteriosa. Un meccanismo complesso, a cavallo tra sistema ...

Nella milza il legame tra sale e ipertensione : Roma, 17 apr. (AdnKronos Salute) - E' Nella milza il punto cruciale che lega il consumo eccessivo di sale allo sviluppo dell'ipertensione arteriosa. Un meccanismo complesso, a cavallo tra sistema nervoso e sistema immunitario, al centro di una ricerca condotta dal Dipartimento di Angiocardioneurolog

L’ordine dei Medici radia Gabriella Lesmo : sostiene il legame tra vaccini e autismo : La dottoressa Gabriella Lesmo, sostenitrice dell'esistenza del legame tra vaccini e autismo nonché di alcune terapie "chelanti" atte a curare il disturbo che lei era convinta derivasse dall'intossicazione da metalli pensanti contenuti nei vaccini, è stata radiata dall'ordine dei Medici.Continua a leggere

Migranti : pm Palermo - non esclusi collegamenti tra indagati e terrorismo : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - Il provvedimento di fermo eseguito all'alba di oggi dalla Guardia di Finanza di Palermo a carico di una organizzazione transnazionale che organizzava viaggi dalla Tunisia all'Italia a bordo di gommoni di lusso, "ha consentito di delineare l’esistenza di un’associazione

Migranti : pm Palermo - non esclusi collegamenti tra indagati e terrorismo (2) : (AdnKronos) - Inoltre, in base al materiale probatorio acquisito, è stato possibile delineare i precisi ruoli svolti nell’associazione/i da parte degli indagati. Le indagini svolte dalla Guardia di Finanza hanno fatto emergere il ruolo preponderante di due soggetti, quali organizzatori di entrambe l

Nuove reti ciclabili uniscono l’Alto Adriatico : collegamento via barca tra Lignano Sabbiadoro e Bibione : Più mondi che si uniscono in un unico, affascinante percorso in bicicletta nella natura che cambia, per vivere sulla propria pelle la bellezza della pineta, della laguna e del fiume alpino. A realizzarlo sono le località balneari di Bibione e Lignano Sabbiadoro – tra le prime d’Italia per numero di presenze – che apriranno a breve due nuovi collegamenti ciclabili, rendendo le spiagge dell’Alto Adriatico ancora più vicine ...

Trasporti - così dopo 30 anni e 1 miliardo il Veneto affossa il Sistema ferroviario metropolitano di collegamento : Scusate, ci siamo sbagliati. Il Veneto non avrà nessun Sistema metropolitano di superficie in grado di collegare città economicamente di primo piano nel Sistema produttivo italiano come Mestre, Padova, Vicenza e Treviso. Il trasporto pubblico targato Regione alza bandiera bianca. Non ci sarà nessun orario cadenzato con treni ogni quarto d’ora. E neppure l’integrazione tra i convogli su rotaia, gli autobus e i parcheggi. I pendolari ...

Centrale Tirreno Power : “inconsistente collegamento emissioni-salute” : “Lo studio del Cnr dello scorso anno ipotizza responsabilita’ non coerenti con le emissioni della Centrale di Tirreno Power, giungendo a conclusioni addirittura paradossali”. Lo scrive l’azienda in una nota. “L’elemento considerato dallo studio sono gli ossidi di azoto. Secondo quanto affermato dagli stessi ricercatori del Cnr, le emissioni di questa sostanza da parte dei gruppi a carbone della Centrale di ...