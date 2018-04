: Cav: 'Di Maio vuole esproprio anni 70' - NotizieIN : Cav: 'Di Maio vuole esproprio anni 70' - AnsaTrentinoAA : Cav, grave frase Di Maio su Mediaset. Azienda non prende partito per nessuno |#ANSA - sherlock5stelle : Cav, grave frase Di Maio su Mediaset: Azienda non prende partito per nessuno -

"Ha detto così? E' una cosa molto grave" perché "non c'è possibilità commerciale" che Mediaset "possa prendere partito per qualcuno perché eliminerebbe dalla sua audience gli altri", Mediaset "non è partigiana". Così il leader FI, Berlusconi, in replica all'affondo del leader M5S,Di,che invoca una legge sul conflitto di interessi dicendo che Berlusconi "usa le sue tv". Da Di"un linguaggio preoccupante: sitoccare l'avversario sulla sua libertà privata,sul patrimonio. Una cosa da70,daproletario".(Di giovedì 26 aprile 2018)