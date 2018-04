Canoa slalom | le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 Giovanni De Gennaro e

Canoa slalom - ad Ivrea nel fine settimana le selezioni per formare la nazionale in vista degli impegni internazionali : Si terranno sabato 28 e domenica 29 ad Ivrea le selezioni per la formazione della nazionale italiana di Canoa slalom per i primi eventi internazionali del 2018: l’appuntamento eporediese servirà quale banco di prova in vista degli Europei senior e per le tappe di Coppa del Mondo, nonché per Mondiali ed Europei delle categorie junior ed under 23. Saranno impegnati circa 100 atleti in tutte le sette categorie: K1 uomini, K1 donne, C1 uomini, ...