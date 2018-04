Cannabis legale in vendita nei supermercati Lidl La scelta della catena di discount

J-Ax lancia Maria Salvador : “La Cannabis legale è meglio dell’alcool” : “Ohi Maria, ti amo / Ohi Maria, ti voglio“: era dal 1994 che J-Ax, il rapper che all’epoca faceva ancora parte del duo degli Articolo 31, cantava il suo amore per la marijuana. E in questi decenni non ha mai perso occasione per lanciare le sue critiche a un sistema soprattutto politico che impediva la legalizzazione delle droghe leggere. Ora però molto è cambiato: grazie alla legge 242 del 2016 anche in Italia è possibile ...