Cani padroni del grande schermo | per tornare a sorridere

Basta deiezioni per strada : avvisi sui marciapiedi rivolti ai padroni di Cani : Gallarate , Varese, , 12 aprile 2018 - Mantenere la città più pulita: ogni cittadino deve dare il suo contributo, anche i padroni dei cani che purtroppo spesso "si dimenticano " di rimuovere dai ...

"Spugne fritte e bocconi avvelenati" : è allarme tra i padroni di Cani : C'è paura tra i proprietari di cani in diversi quartieri della città di Genova dopo le numerose segnalazioni di spugne fritte, polpette avvelentate e bocconi di carne con chiodi ritrovati in alcune zone. Come...