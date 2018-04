Canali Sky | le serie tv da non perdere nel mese di maggio

Giovedi 26 Aprile sui Canali Sky Cinema HD : Incarnate - Non potrai nascondertiAaron Eckhart in un film sull'esorcismo. Un uomo capace di scavare nella mente delle persone possedute viene ingaggiato dal Vaticano per sconfiggere il demone che tormenta un bambino. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) AladdinIl mondo delle fiabe disneyane si sposta verso l'Oriente, tendenza del periodo, e propone un'accurata miscela di Aladino e Il ladro di Bagdad. La giovane principessa e' stufa di ...

Mercoledi 25 Aprile sui Canali Sky Cinema HD : Loving - L'amore deve nascere liberoLoving Vincent e' il primo lungometraggio interamente dipinto su tela. Realizzato elaborando le immagini di tele dipinte da un team di 40 artisti, il film e' composto da migliaia di immagini, dipinte nello stile di Vincent van Gogh da pittori che hanno lavorato per mesi per arrivare a un risultato originale e di grande impatto. Creato dallo studio Breakthru productions, vincitore dell'Oscar per il ...

Martedi 24 Aprile sui Canali Sky Cinema HD : Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluseOmar Sy ('Quasi amici') in un'emozionante pellicola record di incassi. La vita di Samuel, eterno 'Peter Pan' sempre in cerca di evasione, viene sconvolta dall'arrivo di una figlia. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Rapunzel - L'intreccio della torreRaperonzolo, o meglio Rapunzel, non doveva nascere, troppo male stava la madre (Regina) durante le dogli...

#SkyWeek - il meglio in onda sui Canali Sky 22 - 28 Aprile 2018 : SEGNALAZIONI SKY DAL 22 AL 28 Aprile 2018 WESTWORLD S.2 - V.O. SOTTOTITOLATA Da lunedì 23 Aprile, dalle 3 della notte e poi in replica dalle 22.15 su Sky Atlantic HD La scalata verso l’autocoscienza promette di ribaltare gli equilibri tra ospiti ed androidi, mentre gli uni continuano a riversarsi nei territo...

Lunedi 23 Aprile sui Canali Sky Cinema HD : Boston - Caccia all'uomoBoston, 15 Aprile 2013. A causa di una sanzione disciplinare, il sergente Tommy Saunders e' costretto a integrare la squadra incaricata della sicurezza della maratona, la piu' vecchia degli Stati Uniti. Il clima festivo e' interrotto dall'esplosione di due bombe. Gli ordigni, piazzati lungo la linea d'arrivo sulla Boylston Street, uccidono tre persone e ne feriscono duecentosessantaquattro. In tempi rapidissimi la ...

Domenica 22 Aprile sui Canali Sky Cinema HD : La ragazza del mondoGiulia, con tutta la sua famiglia, fa parte dei Testimoni di Geova. Le regole che l'appartenenza a questo gruppo religioso le impone sono rigide e comportano una separazione nelle relazioni sentimentali con i non appartenenti alla comunita'. Un giorno conosce, durante uno dei suoi impegni di proselitismo, Libero. E' un ragazzo che la colpisce immediatamente e di cui si innamora ma la sorella, che li sorprende una sera, ne ...

Sabato 21 Aprile sui Canali Sky Cinema HD : 2 Young 4 Me - Un fidanzato per mammaMichelle Pfeiffer e Paul Rudd in una commedia romantica. La quarantenne divorziata Rosie, sceneggiatrice di una serie tv, si infatua di un affascinante attore molto piu' giovane di lei(SKY Cinema UNO HD ore 21.15) Frozen - Il Regno Di GhiaccioLa principessa Elsa e' la primogenita della famiglia reale della terra di Arendelle. Scopertasi in possesso del potere di creare e manipolare il ghiaccio, si ...

Canali e Palinsesti SKY disponibili sul digitale Terrestre Mediaset : Svelati i Canali ed i Palinsesti di SKY che sono disponibili sul digitale Terrestre Mediaset sui Canali 318, 319, 374 (HD) e 379 (HD) con scheda Mediaset inserita SKY sbarca su Mediaset: Ecco i Canali disponibili e cosa verrà trasmesso Sky e Mediaset nelle scorse settimane hanno stretto un importante accordo che prevede lo sbarco di […]

Venerdi 20 Aprile sui Canali Sky Cinema HD : La verità negataNel 1996 il saggista britannico negazionista ed esperto di Adolf Hitler David Irving intento' una causa di diffamazione contro l'editore Penguin Books e l'accademica americana ebrea Deborah Lipstadt. Ne segui' una lunga istruttoria che culmino' nel 2000 in un processo di 4 mesi tenuto a Londra. Coinvolti furono i migliori avvocati del Regno Unito a difesa della donna, mentre Irving decise di rappresentarsi da solo. Dalle ...

