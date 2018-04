Camusso | Pd-M5s? Giudicheremo da programmi su lavoro e pensioni

Governo - all’assemblea generale Cgil si spera nell’alleanza M5s-Pd. Camusso : “Siamo specchio del Paese” : La conferma arriva dagli stessi iscritti, che non nascondono di vedere di buon occhio un’alleanza di Governo tra Pd e M5S. “Sì, nel sindacato tante persone hanno votato Di Maio”. Alla Camera del Lavoro di Milano si sono riuniti iscritti e vertici della Cgil per il congresso generale , che si è svolto a porte chiuse. Secondo un’indagine della Fondazione Di Vittorio, realizzata insieme a Tecnè sul voto dello scorso 4 marzo, circa un terzo dei ...

Cgil chiama - M5S risponde : Toninelli incontra Camusso per parlare della Carta dei diritti del Lavoro : La Cgil chiama il Parlamento, e il Movimento 5 Stelle risponde per primo. Oggi alle 15,30 la leader Susanna Camusso (accompagnata da Tania Scacchetti, che in segreteria ha la delega al Lavoro ) incontrerà il capogruppo al Senato Danilo Toninelli nella sede del gruppo a Palazzo Carpegna. Al centro della riunione ci sarà la Carta dei diritti universali del Lavoro .L'incontro fa seguito alla lettera aperta che il segretario generale ...

Elezioni - Camusso : “Sappiamo che molti lavoratori hanno votato M5s. È segnale per tutta la politica” : “Sappiamo che molti lavoratori hanno votato Movimento 5 stelle: è la conferma di elementi che avevamo denunciato da tempo, come la solitudine del mondo del lavoro che non si sentiva rappresentato e che ha visto una riduzione dei diritti”. Così la segretaria generale della Cgil, Susanna Camusso, a margine dell’assemblea dei candidati alle Rsu per il pubblico impiego. “È un segnale che parla a tutta la politica: non può ...