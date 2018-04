Call center | la ' tempesta perfetta' per anticipare la stretta europea

Call center di Lizzano - sms choc ai dipendneti : "Non verrete pagati" : Ha inorridito sul piano umano, economico e giuridico quando è accaduto in un'azienda di Lizzano, in provincia di Taranto. Un Call center. Uno di quelli ai quali le grandi aziende che fatturano miliardi affidano il compito di fare telemarketing. I dipendenti sono infatti stati informati che non avrebbero ricevuto lo stipendio mensile attraverso un messaggino sul cellulare. Un episodio gravissimo che pone di nuovo in rilievo come spesso questi ...

Taranto - sms del Call center ai dipendenti : "Non ci sono soldi per gli stipendi". Lo denuncia la Cgil : "Dopo l'intervento del sindacato - dice il sindacalista Lumino - l'azienda aveva sottoscritto un accordo per porre rimedio al danno causato ai lavoratori,...

Call center : Sarzana riconfermato presidente Assocontact : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Paolo Sarzana riconfermata presidente di Assocontact per il mandato del biennio 2018 ‘ 2020. Anche l’intero Comitato di Presidenza è stato confermato. Lo rende noto la stessa Associazione di categoria che riunisce le imprese di Call center in outsourcing dopo che ieri si è svolto l’Assemblea annuale.“Nel mio nuovo mandato – sottolinea Sarzana – continuerò a sostenere con il ...

Trading online e Call center : la nuova frontiera delle truffe : Le truffe ai danni dei consumatori sono sempre dietro l'angolo e diventano ogni giorno che passa più sofisticate. In questo periodo di crisi economica molti, ad esempio, cadono vittima di call center spregiudicati che promettono guadagni facili ed elevati attraverso il, cosiddetto, Trading online. Cerchiamo di capire cosa c'è di vero e, eventualmente, come proteggersi adeguatamente. Le truffe più diffuse La cultura economico - finanziaria, nel ...

Dentro il Call center che ascolta le vittime della malagiustizia : C'è chi giura di aver visto l'ombra di Marco Rivasi entrare nel portone in piazza Luigi di Savoia 22, a Milano, proprio difronte alla stazione Centrale. Qui, al quarto piano, c'è la sede dell'Associazione italiana vittime di malagiustizia (Aivm). Marco Rivasi non esiste in carne ed ossa; lui è solo il personaggio letterario protagonista di Malanni di stagione (Cairo Editore): riflessivo romanzo fresco di stampa del giornalista Rai, Oreste Lo ...

Programma MilleMiglia - Alitalia su Call center in tilt : Teleborsa, - La mezzanotte del 31 marzo 2018 si avvicina a grandi passi e la scadenza del Programma MilleMiglia 2013-2017 di Alitalia vede per molti iscritti materializzarsi sempre più la possibilità ...

Alitalia MilleMiglia - programma 2013-2017 in scadenza ma i Call center non rispondono : Alle 24 di sabato 31 marzo scade il programma MilleMiglia . Vale a dire che tutti gli iscritti che hanno accumulato in questi anni miglia da viaggi aerei con Alitalia e compagnie partner , soprattutto ...

Numero sconosciuto o privato? I metodi per scoprire chi ci chiama e bloccare anche i Call center indesiderati : Spesso capita di ricevere telefonate con Numero nascosto che ci obbligano a rispondere o a perdere la chiamata senza sapere chi effettivamente ci fosse dall’altra parte. O ancora peggio, riceviamo una telefonata anonima, e ci ritroviamo solo a posteriori l’avviso di una telefonata da Numero privato, senza la possibilità di richiamare. Non tutti sanno però che ci sono diversi modi per individuare questi numeri privati. Vediamo ...

Assicurazioni - il muro di gomma dei Call center e le armi per scalfirlo : Non è una novità che le compagnie di assicurazione non siano prodighe di attenzioni e di disponibilità nei confronti dei danneggiati che pretendono (giustamente) di essere risarciti dopo un sinistro. Stime dei danni sempre al ribasso, richieste di integrazioni documentali spesso inutili e volte essenzialmente a dilazionare i tempi di liquidazione, eccesso di rigidità nelle procedure in grado di far perdere la pazienza anche a un santo. C’è ...

Come non farsi chiamare dai Call Center : Sempre più spesso veniamo vessati dalle continue e fastidiose chiamate dei Call Center, che ci cercano non solo al numero di casa, ma anche sulle nostre utenze mobili. Non siete di certo gli unici ad essere stanchi ed esasperati. Il nuovo disegno di legge approvato prima della fine della legislatura, non è ancora entrato in vigore: siamo ancora in attesa del suo decreto attuativo, e i Call Center si fanno ogni giorno più aggressivi. In questo ...

Tim - da Calenda 2 lettere : chiarire tagli fornitori e Call center : Roma, 10 mar. , askanews, Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha messo sotto i riflettori le politiche degli acquisti di Tim. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, Calenda ha inviato ...

Call center : ex operatori Wind Palermo - fateci lavorare - vi servono nostre competenze : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - "fateci lavorare. Avete bisogno del nostro lavoro altamente specializzato". E' l'appello lanciato alle aziende che investono nei Call center a Palermo da un gruppo di 15 giovani operatori ex Wind - 11 donne e quattro uomini - tra i trenta e i quaranta anni, operatori di