California, l'impalcatura cede dopo l'incendio. VIDEO

(Di giovedì 26 aprile 2018) Le fiamme sono divampate in un complesso di appartamenti in costruzione. I ponteggi non hanno retto e sono collassati su due auto. Nessun ferito: la zona era già stata evacuata