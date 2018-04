Calciomercato Serie C - tanti big in scadenza : la situazione di Di Piazza : La Serie C è entrata nella fase finale e attesa della regular season, ma già ci sono le prime notizie di Calciomercato pronte ad esplodere sulle varie riviste o sui siti sportivi. In realtà, come ogni anno, le prime notizie arrivano dai calciatori in scadenza e forse mai come questa volta in Serie C sono tantissimi davvero e non mancano i "big" che dal 30 giugno prossimo saranno svincolati e liberi di accasarsi con qualsiasi altra squadra. Il ...

Calciomercato Milan - proposto uno dei migliori centrocampisti della serie A Video : Il #Milan è ancora in corsa per la conquista della qualificazione alla Champions League, anche se sara' molto difficile per gli uomini di Gennaro Gattuso. Roma, Lazio e Napoli, infatti, hanno dimostrato di essere delle squadre molto attrezzate, dunque il Milan non dovra' sbagliare nulla. Intanto, il club rossonero è molto attivo sul mercato; il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli vorrebbe regalare alla dirigenza rossonera un attaccante di ...

Calciomercato - una Serie C diversa : blocco dei prestiti in arrivo? Video : La Serie C [Video], si sa, è una categoria nella quale non ci sono grandissimi introiti e, anzi, spesso ci sono delle difficolta' economiche che portano alcune societa' vicine al baratro del fallimento. Per questo motivo, gli affari di #Calciomercato si sviluppano quasi sempre sulla base di prestiti o scambi di prestiti che permettono alle societa' un importante risparmio economico. Da quando è stata eliminata la possibilita' delle ...

Serie C - Calciomercato attivo : interessanti calciatori in scadenza Video : Il campionato di #Serie C è entrato nel passaggio rovente del finale di stagione, sia nella lotta per la promozione che in quella per la salvezza, non mancano interessanti scontri in tutti e 3 i gironi. La bagarre per la promozione, è interessante soprattutto nel girone A e nel girone B, dove Livorno [Video] e #Lecce, dopo aver comandato per tantissimo tempo adesso soffrono e sono in un periodo difficile: le avversarie Robur Siena, Catania e ...

CalcioWeb - l’App si aggiorna : tutto su Serie A - Calciomercato e campionati esteri : Si aggiorna l’App di CalcioWeb appositamente realizzata per tutti i tipi di dispositivi con sistema operativo iOS e Android. L’App è disponibile per iPhone e iPad sull’App Store, e per tutti i dispositivi che utilizzano Android su Google Play. Per coloro che già utilizzavano l’App di CalcioWeb, basterà semplicemente aggiornarla per poterne apprezzare tutte le novità. La grafica è molto più familiare perchè richiama la versione mobile ...

Serie A Bologna - Bigon : «Calciomercato più corto? Scelta logica» : Bologna - Il direttore sportivo del Bologna , Riccardo Bigon , si schiera dalla parte di Giovanni Malagò e della decisione di accorciare il calciomercato, con chiusura prevista prima dell'inizio del ...

Serie A Bologna - Bigon : «Giusto accorciare il Calciomercato» : Bologna - Il direttore sportivo del Bologna , Riccardo Bigon , si schiera dalla parte di Giovanni Malagò e della decisione di accorciare il calciomercato, con chiusura prevista prima dell'inizio del ...

Lega 'Serie A' : svolta sul Calciomercato. E Miccichè presidente : Come in Premier League, acquisto e cessioni dei giocatori terminerà 24 ore prima dell'inizio del campionato, che aprirà il 19 agosto per chiudere il 26 maggio. ben tre i match durante le feste ...

Serie A 2018/2019 al via il 19 agosto. Ecco la novità sul Calciomercato : 'Per queste nomine con buon senso si è deciso aspettare l'assegnazione dei diritti tv', ha spiegato il n.1 dello sport italiano, aggiungendo che per il ruolo esecutivo sono stati fatti 3-4 nomi: '...

Lega Serie A - Miccichè presidente/ Novità per le date del campionato e il Calciomercato : Lega Serie A, Malagò lancia Micciché: il 19 marzo sarà nominato nuovo presidente. Prossimo campionato al via il 19 agosto, il calciomercato terminerà 24 ore prima(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 00:50:00 GMT)

Serie A 2018-2019 : le date del campionato e del Calciomercato : Inizio stagione il 19 agosto, si gioca a Santo Stefano e il mercato chiude in anticipo: 18 agosto , estivo, e 18 gennaio , invernale,

Calcio - Serie A : ecco le date della nuova stagione. Svolta storica per il Calciomercato. Ci sarà il Boxing Day! Miccichè presidente di Lega : La riunione della Lega Calcio che si è tenuta quest’oggi a Milano è stata utile non solo per definire il recupero delle sette partite della 27a giornata di Serie A rinviate ieri per la tragica scomparsa di Davide Astori, ma anche per fissare le date della nuova stagione. Tante le novità comunicate, comunicate direttamente dal Commissario Straordinario Giovanni Malagò. Svolta storica per quanto riguarda il Calciomercato: la sessione estiva ...

Calciomercato - anche in Serie A chiuderà prima dell’inizio del campionato : La sessione estiva del Calciomercato chiuderà il 18 agosto. Finestra più breve anche per mercato invernale. L'articolo Calciomercato, anche in Serie A chiuderà prima dell’inizio del campionato è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato - Troianiello si rimette in gioco in Serie C : ecco la nuova destinazione : Il campionato di Serie C è entrata ormai nella fase decisiva, grande spettacolo nel Girone B con tante squadre in lotta per promozione e salvezza. Una squadra in lotta per non retrocedere è il Fano, all’ultimo posto della classifica ma che ancora ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo. La squadra si prepara per la trasferta contro il Renate ma nel frattempo può contare su un nuovo calciatore, nelle ultime ore accordo ...