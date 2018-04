Calciomercato | oro Salah | la nuova valutazione economica dell’attaccante del Liverpool

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Bologna - occhi su Nestorovski del Palermo : Calciomercato Bologna – Stagione altalenante per il Bologna, la salvezza per la squadra di Donadoni è stata ormai raggiunta ed adesso si può pensare alla prossima stagione. Sono previste diverse novità sul fronte Calciomercato, in particolar modo certo l’addio dell’attaccante Verdi, così come quello di Mattia Destro. La dirigenza sta provando ad anticipare i tempi e secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb nel mirino è ...

Calciomercato Milan - clamoroso scambio con la Juve? Video : Arrivano clamorose indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan. Stando alle ultime notizie trapelate, infatti, potrebbe essere Mario Mandzukic il prossimo colpo di mercato del club rossonero. A riportarlo è Premium Sport, testata che sta seguendo tutti gli sviluppi di mercato del club rossonero. Il croato ha trentadue anni e ha dimostrato di essere ancora in ottime condizioni fisiche, come dimostra anche la doppietta rifilata ...

Calciomercato : Cavani in rottura con il Psg - clamoroso ritorno a Napoli? I tifosi già sognano uno spettacolare tridente con Martens e Insigne : Situazione sempre più delicata in casa Psg, in particolar modo tiene banco il rapporto tra Cavani e Neymar, ormai sempre più incrinato. L’uruguaino pensa da un clamoroso ritorno in Italia con il Napoli pronto ad approfittare dei “capricci” del bomber che fece incantare il San Paolo. Il presidente De Laurentiis vuole creare un Napoli sempre più forte e competitivo e Cavani non può far altro che migliorare la squadra. I tifosi ...

Calciomercato - il valzer di attaccanti : bombe per Juve - Milan e Inter - svolta Fiorentina - Genoa - Toro e Samp : Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. Si preannuncia un’estate caldissima, in particolar modo grande movimento di attaccanti, incredibile valzer. Partiamo dall’Atalanta, potrebbe partire Petagna, si segue con grande attenzione Alberto Cerri, protagonista di una grande stagione con il Perugia, occhi anche su NesTorovski del ...

Calciomercato Cagliari - oro Barella. Juventus - Napoli e Roma lo osservano : Cagliari - La sua prima vera stagione da protagonista in Serie A si sta trasformando in una cavalcata entusiasmante tanto che il Cagliari si aggrappa al suo gioiello Nicolò Barella per acciuffare al ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - Genoa e Sampdoria su Coronado : Calciomercato, Genoa e Sampdoria provano a muoversi in anticipo sul mercato. In stagione diversi calciatori si stanno mettendo in mostra ma in particolare uno nel campionato cadetto: stiamo parlando di Coronado che con grandi prestazioni sta trascinando il Palermo verso l’obiettivo Serie A. Il brasiliano è stato grande protagonista nel successo contro il Carpi e ha attirato le attenzioni dei club di Serie A, in particolar modo secondo ...

Calciomercato Juventus - clamorosa offerta del Manchester United Video : Arrivano importanti notizie dall'Inghilterra per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media britannici, infatti, il Manchester United ha messo nel mirino Douglas Costa, sicuramente uno dei migliori calciatori del club bianconero in questa stagione. L'esterno offensivo brasiliano in alcune partite come quelle contro il Tottenham in Champions League ha davvero incantato, risultando assolutamente decisivo. ...

Calciomercato Milan - possibile un clamoroso ritorno : ecco la situazione Video : Arrivano importanti notizie dalla Spagna per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan. Stando a quanto riportano i media iberici, infatti, al termine della stagione Carlos Bacca potrebbe tornare in rossonero. Il centravanti colombiano ha notevolmente deluso in questa sua stagione al Villareal e il club iberico non avrebbe intenzione di riscattarlo. Bacca, che ha vinto due Europa League con il Siviglia sotto la gestione dell'esperto tecnico ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - Belotti o Dzeko : pronto l’assalto per il giallorosso : Calciomercato Milan – Il Milan è in grande ripresa, l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso ha cambiato completamente le carte in tavola, adesso la squadra è tornata in corsa per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo la dirigenza rossonera lavora sul mercato per la prossima stagione, l’intenzione è quella di rinforzare l’attacco, Kalinic infatti ha deluso, da valutare la posizione di Andrè Silva mentre ...

Calciomercato Torino - si lavora al clamoroso ritorno di Glik : Calciomercato Torino, PAZZA IDEA Glik – Ormai nessun obiettivo per il Torino fino al termine della stagione, l’arrivo di Mazzarri aveva portato un cambio di passo ma solo per le prime giornate, poi risultati negativi che hanno fatto sprofondare la squadra in classifica. Per questo motivo si pensa anche alla prossima stagione ed al mercato, l’intenzione è quella di rinforzare la rosa. Secondo quanto riporta ...

Calciomercato : e se Balotelli tornasse all’Inter? L’attaccante del Nizza difficilmente resterà in Francia - Ausilio sonda il terreno per un clamoroso ritorno : Sì, avete letto bene. Sì cari tifosi dell’Inter la probabilità c’è, eccome se esiste. Mario Balotelli, a fine anno, lascerà il Nizza ed il campionato francese. E’ proprio lo stesso presidente della squadra dell’italiano a dirlo a chiare lettere come riportato da CalcioWeb. Balotelli stà facendo una grande stagione trascinando la sua squadra in traguardi insperati e l’Inter sta osservando la situazione per un ...

Calciomercato - estate 2018 caldissima : clamoroso valzer di attaccanti che rivoluziona le big : La prossima estate si preannuncia caldissima dal punto di vista del Calciomercato, incredibile valzer di attaccanti che riguarda il campionato di Serie A ma anche tutta l’Europa. Partiamo dalla Juventus, come riportato qualche ora fa su CalcioWeb il passaggio di Neymar alla Juventus non è solo un sogno, il rapporto tra il brasiliano ed il club francese è già ai minimi storici ed i bianconeri si sono messi in fila, operazione fattibile dal ...