Calciomercato Milan | scambio ' due per uno' con il Bayern Monaco?

Calciomercato Milan : top player in attacco e nome nuovo per il centrocampo? : Il nuovo Milan è già in cantiere. La dirigenza sta già lavorando per garantire a Gattuso una squadra solida per la prossima stagione. Nelle ultime ore la società è anche al lavoro per risolvere il caso Mirabelli. Pare infatti che il dirigente non sia più fuori pericolo e entro fine stagione potrebbe anche essere silurato. I nuovi nomi sono per il momento l'ex Roma e Inter Sabatini e Giuntoli. Probabilmente il flop stagione non è andato già ai ...

Milan - Fassone : “sanzioni dall’Uefa” - le ripercussioni sul Calciomercato : Milan concentrato all’impegno di Serie A con il Benevento ma anche sulla questione riguardante il settlement agreement davanti alla Uefa. Nella mattinata di oggi 20 aprile, a Nyon, Marco Fassone ha avuto un confronto diretto con i vertici del Controllo Finanziario dell’organo di controllo del calcio in Europa. Ovviamente l’attenzione è stata rivolta alla situazione rossonera, con la squadra guidata da Gennaro Gattuso che sicuramente andrà ...

Calciomercato Milan - possibile un ritorno a sorpresa : i dettagli : Il Milan sta già lavorando sul mercato per rinforzare la squadra nella prossima stagione. Uno dei principali obiettivi della dirigenza rossonera è un attaccante di qualità; il primo nome nella lista di Mirabelli e Fassone sembra essere Andrea Belotti, forte centravanti che milita nelle fila del Torino, che è già stato cercato nella scorsa sessione di Calciomercato estivo. La sua valutazione è circa sessanta/settanta milioni di euro, soldi che ...

Calciomercato Milan - importante annuncio di Gattuso su Belotti : Calciomercato Milan – Il Milan è concentrato sull’ultima parte di stagione ma il pensiero è rivolto anche al mercato della prossima stagione. Su CalcioWeb ormai vi parliamo da diverse settimane del ritorno di fiamma del Milan per Belotti, la conferma adesso arriva direttamente dal tecnico Gattuso, ecco le parole sul Gallo: “Ricordo che andammo a visionarlo io e Perinetti quando giocava per l’Albinoleffe: rimasi sorpreso, ...

Calciomercato Milan - cessione record per Donnarumma? : Futuro sempre più incerto per Donnarumma, che sta continuando ad incantare con le sue prestazioni. La parata su Milik all'ultimo minuto della sfida contro il Napoli è sicuramente la più bella di questa stagione ed è già entrata nell'immaginario collettivo. Sul giovanissimo portiere cresciuto nelle fila del Milan è fortissimo l'interesse di alcuni top club europei, come Paris Saint Germain, Bayern Monaco, Manchester City, Manchester United, Real ...