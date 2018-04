Calciomercato Inter | svolta sul caso Icardi?

Calciomercato Inter - sfida con la Juve per un difensore : ecco di chi si tratta Video : 2 #Inter - Juventus di sabato sera alle 20:45 sara' indubbiamente un impegno da non perdere. Il derby d'Italia vale moltissimo per entrambe le squadre: il team di Massimiliano Allegri cerchera' di non farsi scavalcare dai rivali del Napoli, mentre la squadra di Luciano Spalletti vuole portare a casa i tre punti per non perdere le distanze da Roma e Lazio, secondo molti favorite alla corsa verso la #Champions League, alla quale ...

Inter-Juventus : formazioni - diretta tv e Calciomercato : Inoltre sarà possibile vedere Inter-Juventus in streaming su Sky Go e Premium Play. Inter-Juventus, non solo campo: che intecci di calciomercato Non solo campo: Inter-Juventus sarà anche una gara con ...

Calciomercato Inter - il ds Ausilio : 'Spalletti e Icardi il nostro futuro. Mercato? Partirà qualche giovane' : Il ds dell'Inter, Intervistato da Radio anch'io sport ha affrontato diversi temi, iniziando dal successo nerazzurro sul Chievo: "Si deve sudare e far fatica tutte le domeniche e su tutti i campi, non ...

Calciomercato Inter - le dichiarazioni sorprendenti di Ausilio : Calciomercato Inter – L’Inter in campo nella gara di campionato contro il Chievo, nel frattempo Ausilio ai microfoni di Premium Sport parla di mercato: “Siamo contenti di tutti. Sapevamo che Rafinha aveva bisogno di tempo, così come Cancelo. Gli altri invece sono stati in linea con le aspettative. E’ vero che Dalbert ha forse fatto di meno, ma vi posso assicurare che al momento è il giocatore più richiesto sul mercato ...

Calciomercato Inter - Figo : 'Icardi è pronto per il Real Madrid - è già grande' : E per il calcio in generale: non siamo abituati a un campionato del mondo senza Italia. Però questa credo sia una lezione che può servire per il futuro, per non tornare a ripetere gli errori che sono ...

Calciomercato Inter - la Champions League regala tre colpacci : via Icardi - ecco il super sostituto - così cambia l’11 con 5 nuovi acquisti [FOTO] : Calciomercato Inter – L’Inter continua la corsa alla Champions League, nell’ultimo match importante successo contro il Cagliari, netto 4-0 che non ha lasciato dubbi sull’andamento della partita, adesso la squadra di Spalletti si prepara per la trasferta contro il Chievo, altro match determinante, sarà battaglia fino all’ultima giornata per gli ultimi due posti disponibili per l’accesso in Champions League, ...

Calciomercato Inter - Barella vicino : Dimarco e Pinamonti al Cagliari : Oltre a Barella, Ausilio avrebbe avuto dei contatti con l'entourage dell'ex Mateo Kovacic , come riportato da 'Il Corriere dello Sport'. Il croato venne ceduto nell'estate del 2015 al Real Madrid per ...

Calciomercato Inter - indicazioni di Ausilio prima del match contro il Cagliari : Inter in campo per la gara di campionato contro il Cagliari, prima del match Interessanti indicazioni da parte di Ausilio ai microfoni di Premium Sport: “Pastorello è un amico, ha approfittato per prendere dei biglietti e parlare di Candreva e Nagatomo che sta facendo benissimo al Galatasaray. In sede solo 30′, il tempo di un caffé. Rinnovo di Candreva? La sua situazione sarà verificata alla fine del campionato. Mancanza di gol? Non ...

Calciomercato Inter - per Cristante è duello con la Juventus : La conferma dell'Interesse arriva direttamente dal presidente dell'Atalanta, Antonio Percassi , che ha parlato così a 'RMC Sport': "Cristante ha fatto un ulteriore salto di qualità, è un giocatore ...

Calciomercato Inter - pressing su Verdi. Carte Pinamonti e Lunin : MILANO - Con o senza la qualificazione alla prossima Champions, l' Inter è tornata a lavorare su Simone Verdi , l'esterno del Bologna che a gennaio ha detto no al trasferimento al Napoli , ma che ...

Calciomercato Milan - Suso piace al Napoli. Lo spagnolo interessa anche all'estero : Domenica alle 15.00 a San Siro la sfida Milan-Napoli. In campo ci sarà anche Suso, che come lo scorso anno interessa alla squadra allenata da Maurizio Sarri. Lo spagnolo per caratteristiche tecniche è ...

Calciomercato - il valzer di attaccanti : bombe per Juve - Milan e Inter - svolta Fiorentina - Genoa - Toro e Samp : Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. Si preannuncia un’estate caldissima, in particolar modo grande movimento di attaccanti, incredibile valzer. Partiamo dall’Atalanta, potrebbe partire Petagna, si segue con grande attenzione Alberto Cerri, protagonista di una grande stagione con il Perugia, occhi anche su NesTorovski del ...

