Calcio | serie C | a Siena servirà il miglior Piacenza Franzini prepara il 4-3-3 per

Calcio : Serie B - arbitri : ANSA, - ROMA, 26 APR - Queste le designazioni arbitrali per la 17ma giornata di ritorno del campionato di Serie B, in programma sabato 28 Aprile alle ore 15.00: Ascoli-Perugia: Pezzuto di Lecce Bari-...

Calcio : gli arbitri di Serie A : ANSA, - ROMA, 26 APR - Queste le designazioni arbitrali della 16/a giornata di ritorno del campionato di Serie A, in programma domenica 29 aprile alle 15. Atalanta-Genoa: Fabbri di Ravenna; Benevento-...

Calciomercato Serie C - tanti big in scadenza : la situazione di Di Piazza Video : La #Serie C è entrata nella fase finale e attesa della regular season, ma gia' ci sono le prime notizie di #Calciomercato pronte ad esplodere sulle varie riviste o sui siti sportivi. In realta', come ogni anno, le prime notizie arrivano dai calciatori in scadenza e forse mai come questa volta in Serie C sono tantissimi davvero e non mancano i big che dal 30 giugno prossimo saranno svincolati e liberi di accasarsi con qualsiasi altra squadra. Il ...

Calcio a 5 - 26^ giornata Serie A 2018 : colpo Luparense! Supera la Came Dosson e vince la regular season. Kaos in terza posizione. Ecco la griglia playoff : La Luparense vince la regular season e si presenta in pole position nella lotta per la conquista dello scudetto. I verdetti della 26^ ed ultima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5 evidenziano la supremazia dei detentori dello scudetto, che regolano in casa la Came Dosson e conquistano il primato in classifica a braccetto con l’Acqua&Sapone Unigross. Ma l’equilibro regna sovrano tra le prime quattro, che ...

Calcio : prossima Serie B al via 24/8 : ANSA, - MILANO, 24 APR - Il prossimo campionato di Serie B prenderà il via venerdì 24 agosto con l'anticipo della prima giornata, mentre l'ultimo turno andrà in scena sabato 11 maggio. Lo ha ...

Calcio femminile - le migliori italiane della diciannovesima giornata di Serie A : Guagni e Bonetti scatenate - Glionna matura e Scarpellini ispirata : La diciannovesima giornata della Serie A di Calcio femminile ha rinnovato la corsa Scudetto a due tra Juventus e Brescia. Andiamo a scoprire quali sono state le migliori italiane delle sfide disputate. ALIA Guagni: E’ uno stantuffo infaticabile la calciatrice della Fiorentina sulla fascia destra del Gino Bozzi. Il big match tra le viola e la Juve sorride alle gigliate ed il merito è anche dei “4 polmoni” dell’esterno ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Cristiano Militello festeggia l'esordio del Sondrio Calcio in Serie D : Dopo la pausa domenicale questa sera, lunedì 23 aprile, alle 20.40 su Canale 5 torna STRISCIA la NOTIZIA con Ficarra e Picone. In studio anche le veline. (Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 13:35:00 GMT)

Pagelle / Juventus Napoli (0-1) FantaCalcio - i voti : Koulibaly fantastico - il migliore (Serie A 34^ giornata) : Le Pagelle di Juventus Napoli: i voti per il Fantalcaicio, i giudizi a tutti i calciatori scesi in campo nella partita per la 34^ giornata di Serie A. Koulibaly migliore in campo(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:30:00 GMT)

PAGELLE/ Juventus Napoli (0-1) FantaCalcio - i voti della partita : (Serie A 34^ giornata) : Le PAGELLE di Juventus Napoli: i voti per il Fantalcaicio, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 23:30:00 GMT)

Pagelle/ Juventus Napoli : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 34^ giornata - primo tempo) : Buffon (voto 6) poco impegnato, attento su un paio di conclusioni da lontano. Chiellini (sv) costretto a dare forfait, al suo posto all'11' entra Lichtsteiner (5.5) che soffre un po' l'intraprendenza di Callejon su quel lato del campo. Howedes (5.5) sembra faticare come centrale, posizione nella quale deve spostarsi dopo il ko per Chiellini. Benatia (5.5) rimedia un giallo e appare spesso in ritardo, Asamoah (6) è più generoso e almeno prova a ...

PAGELLE/ Chievo Inter (1-2) : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 34^ giornata) : Le PAGELLE di Chievo Inter: i voti per il Fantalcaicio, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:38:00 GMT)

La Serie A unita contro la violenza sulle donne : iniziativa voluta dalla Lega Calcio : La violenza sulle donne, purtroppo, è un tema ricorrente e attuale. La Lega Serie A ha voluto rendersi protagonista di un'iniziativa che ha coinvolto le squadre di Serie A in questa 34esima giornata. ...

Pagelle/ Chievo Inter : FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 34^ giornata - primo tempo) : Le Pagelle di Chievo Inter: i voti per il Fantalcaicio, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo nella partita valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 16:06:00 GMT)